В Москве прошли переговоры замглавы МИД РФ и посла Катара по Сирии и Ливии

Москва, 6 марта. В российской столице состоялись переговоры замглавы МИД России Михаила Богданова и посла Катара Фахада Аль-Аттыйя по сирийской и ливийской проблематике. Как отметили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства, дипломаты обменялись мнениями о стабилизации ситуации в зоне Персидского залива.

В МИД уточнили, что встреча состоялась по инициативе представителя Катара. Помимо развития двусторонних отношений стороны обсудили положение в Ливии, Сирии и на Ближнем Востоке в целом.

«Затрагивалась также складывающаяся ситуация на Ближнем Востоке и Севере Африки с акцентом на положение в Сирии, Ливии, арабо-израильском урегулировании и зоне Персидского залива», — говорится в официальном заявлении МИД России.

Президент РФ Владимир Путин накануне провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по Сирии. Главы государств выразили готовность продолжить работать в «астанинском формате» и объявили о введении режима прекращения огня в сирийской провинции Идлиб.