Пловчиха Елена Богомазова рассказала о победе на Чемпионате Европы. ФАН-ТВ

Елена Богомазова — заслуженный мастер спорта России по плаванию, президент спортивного клуба. Дважды она участвовала в Олимпийских играх. Многократно становилась призером чемпионатов Европы, в 2006 году взяла золото первенства континента на дистанции 50 метров брассом. Сегодня она вспоминает начало своей спортивной карьеры, как мечтала о победе, о первых местах, но становилась лишь призером. И так семь раз подряд. Но в итоге вырвала свою победу. Заняла первое место на Чемпионате Европы. Тогда приходилось тренироваться за пределами Родины. Полгода жила в Париже, плохо знала язык, но это не помешало привезти домой золотую медаль.

«Выиграла Чемпионат Европы. Мой тренер российский думал второе или третье место, а тут выиграла. И я все время говорю своим спортсменам: «Если я ругаюсь, если вас вгоняю в стресс, то это к хорошему». Надо главное знать рамки. Не бойтесь совершать новые действия, не бойтесь идти на риски, но всегда имейте план B», — напутствует Елена.