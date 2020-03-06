РЕН ТВ поздравил россиянок с 8 Марта

Москва, 6 марта. Телеканал РЕН ТВ поздравил женщин в преддверии 8 Марта. За время праздничной акции в пяти российских городах тысячи россиянок получили букеты мимозы.

Масштабная промо-кампания состоялась в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург и Новосибирск. В каждом из них она стартовала в 11.00 часов по местному времени.

Сотрудники РЕН ТВ дарили букеты мимозы случайным представительницам прекрасного пола, которых встречали на знаковых улицах мегаполисов. В ответ они видели приятное удивление и улыбки.

В честь Международного женского дня праздничные акции прошли во многих городах России. Они проявились не только в виде подарков, но и виде приятных исключений. Так, например, в Москве проезд на общественном транспорте для всех женщин сделали бесплатным.