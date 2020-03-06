Помогает ли женственность девушкам в погонах? ФАН-ТВ

Начальник отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти Татьяна Суслова приняла участие в конференции, посвященной 8 марта в Медиагруппе «Патриот». Она призналась, что в школе собиралась быть хирургом. Но отечественные фильмы про доблестную милицию склонили и к другой профессии. Татьяна отнесла себя к поколению, которое бегало во дворе и изображало из себя «Дукалиса». В итоге поступила на следственный факультет. Признается, что зачастую в профессии помогает женственность.

«Был у меня очень сложный товарищ, подозреваемый. Нужно мне было его вывести на то, чтобы он дал те показания, которые нужны мне, я все прекрасно знала. Он уклонялся, не приходил, когда его вызывали мои коллеги-оперативники. Один раз ко мне его привели, пять часов мы с ним проговорили, на следующий день он пришел ко мне с огромным букетом цветов, написал признательные показания, и я благополучно направила свое дело в суд», — вспоминает Татьяна Суслова.

Татьяна не относит себя к сильным женщинам, скорее к крепким. Рассказывает, что были сложности с физической подготовкой. Долго давалась ей полоса препятствий, особенно забор, через который никак не могла перепрыгнуть.