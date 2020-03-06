Сын Высоцкого назвал глупостью рекламу ФБР с портретом Жеглова

Москва, 6 марта. Федеральное бюро расследований США использовало фотографию советского певца и актера Владимира Высоцкого для собственной рекламной кампании.

В американских социальных сетях Facebook и Instagram была запущена рекламная кампания ФБР. Рекламное объявление составлено на русском языке. Американское разведывательное ведомство призывает «делиться информацией». В качестве иллюстрации к объявлению прикреплен кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя» с Владимиром Высоцким.

«Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого», — говорится в объявлении.

Сын актера Никита Высоцкий прокомментировал данную ситуацию, назвав действия ФБР странными и глупыми.

«По-моему, глупость. То, что это связано с Высоцким, — да, мне не очень приятно. Но к Высоцкому это имеет только то отношение, что они его изображение взяли», — пояснил сын артиста.

Он также напомнил, что кадр из кинофильма «Место встречи изменить нельзя» является собственностью киностудии, которая занималась его производством. Никита Высоцкий подчеркнул, что намерен обсудить действия ФБР с юристами, передает «360».

«Заранее понятно, что ситуация обреченная. Судиться в США с американцами, а тем более с ФБР практически бесполезно. Но свою позицию обозначить как-то надо», — отметил Никита Высоцкий.

Стоит отметить, что ФБР регулярно предпринимает попытки вербовки россиян, размещая в американских соцсетях рекламные объявления на русском языке. Однако ранее в подобных объявлениях не использовались фотографии популярных советских актеров.