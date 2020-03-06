МИД Австрии заявил, что ЕС не позволит Турции шантажировать его беженцами

Загреб, 6 марта. Европейский союз не позволит Турции шантажировать его путем организации потока нелегальных мигрантов, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в пятницу по приезде на неформальную встречу глав МИД стран ЕС в Загребе.

Он раскритиковал циничное поведение Турции, которая оказывает давление на Евросоюз с помощью незащищенных людей.

«Важный момент заключается в том, что мы не дадим себя шантажировать», — подчеркнул он.

В конце февраля турецкие власти решили не останавливать беженцев из Сирии, которые стремятся попасть в Евросоюз. Анкара оценила число пересекших границу беженцев в 100 тысяч. Европейский союз и Турция ведут переговоры о разрешении ситуации, ЕС пообещал поддержку странам, сталкивающим с наплывом беженцы.