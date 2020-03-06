Как правильно выбрать банк, чтобы не потерять деньги

В этом году 38 банков в России могут потерять лицензии. Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев назвал этот процесс естественным, так как концентрация капитала идет прежде всего в государственных банках.

По данным исследования агентства «Эксперт РА», большинство проблемных банков работают в столичном регионе. На данный момент оказавшиеся под ударом банки не называются.

По словам экспертов, такая ситуация сложилась из-за того, что в 2019 году Центробанк значительно реже отбирал лицензии у кредитных организаций, и регулятор запланировал дефолт части проблемных банков на этот год.

«На начало 2019 года мы прогнозировали 46 дефолтов в течение 12 месяцев, а по факту было 28. Прогноз на этот год — по сути, часть нереализованных в прошлом году дефолтов и новые игроки», — сообщил управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Аналитик Александр Разуваев в числе возможных причин нестабильности российского банковского сектора назвал влияние эпидемии коронавируса.

«Когда что-то подробное происходит, то идут разговоры о банковском кризисе. Часто под этим есть основания в лице проблем у нескольких средних или у одного крупного банка. Но не факт, что они рухнут, у нас есть пример банка «Открытия» и Промсвязьбанка. Но что-то такое может быть», — сказал Разуваев в беседе с Федеральным агентством новостей.

К тому же, есть объективные причины закрытия многих кредитных организаций — низкая инфляция, снижение ставок, концентрация активов капитала прежде всего в госбанках.

«Это выглядит естественным и, конечно, количестве банков будет сокращаться. Концентрация активов в ведущих банках продолжится», — уточнил он.

В текущих условиях лучшим способом обезопасить свои деньги станет выбор банка, где основной акционер — это государство, уверен аналитик.

«Или какой-нибудь «Газпром» или «Сургутнефтегаз», то тогда это не вопрос. Если напрямую акционер — государство, то можно спать спокойно. А если вы не понимаете, кто акционер, то лучше с таким банком не связываться», — пояснил собеседник ФАН.

Также эксперт напомнил, что государство страхует любые счета за исключением тех, которые привязаны к банковской карте.

Ранее сообщалось, что выдача кредитных карт в банках РФ в январе 2020 года снизилась на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», в денежном выражении выдачи уменьшились на 22,8 млрд рублей.