Киев, 6 марта. Государственный украинский телеканал «Дом», начавший тестовое вещание в Крыму и Донбассе, собирается отвлекать аудиторию от российского ТВ с помощью развлекательных передач. Об этом рассказала зампредседателя комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук в интервью украинскому изданию «Апостроф».

По ее словам, сейчас верхние строчки рейтинга в Крыму и Донбассе занимают российские телеканалы.

«Насколько я знаю, даже сетка программирования [канала «Дом»] будет построена таким образом, чтобы какие-то очень интересные сериалы, спортивные события, интересный контент выходил именно в то время, когда на российских каналах идут новости <…>, чтобы перетягивать таким образом аудиторию», — сообщила Кравчук.

Ранее в Киеве заявили, что запустили тестовое вещание канала «Дом», чтобы «вернуть политическую, культурную и общественную жизнь Украины в повестку дня» жителей Крыма и Донбасса. При этом замминистра внутренней политики, информации и связи Крыма Вадим Первых говорил в интервью РИА Новости, что украинские телеканалы не востребованы у жителей полуострова.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого Крым воссоединился с Россией. На полуострове провели легитимный референдум по данному вопросу. В результате более 90% жителей Крыма и Севастополя проголосовали за воссоединение с РФ.

Кроме того, после смены власти в Киеве на Украине началась гражданская война. Жители Донбасса отказались подчиняться новой власти, и в регионе были образованы Луганская и Донецкая народные республики. Несмотря на многочисленные попытки урегулировать внутриукраинский конфликт и соглашения о прекращении огня, обстрелы со стороны ВСУ в Донбассе все еще продолжаются.