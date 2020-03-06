Блогер Манукян напутствует молодых лидеров Рунета, создающих цифровую экономику России

Рунету исполнилось 25 лет. Эти четверть века изменили Россию, наша страна активно развивает цифровую экономику, во многом это происходит благодаря лидерам отечественной IT-отрасли — фактически, ровесникам Рунета. Именно эти молодые люди отвечают в том числе за выполнение задач, поставленных в послании президента РФ Федеральному собранию, — добиться прорывного роста российской экономики.

Выполнять эти амбициозные задачи будут в том числе участники первого российского конкурса «цифровой молодежи», который носит название «Молодые лидеры Рунета» и осуществляется на средства гранта президента РФ, предоставленные Фондом президентских грантов на развитие гражданского общества.

О важности развития отечественного сегмента Интернета, особенно в условиях, когда Запад в любой момент может попытаться «рвануть рубильник», чтобы отрезать нашу страну от контролируемой США Всемирной паутины, Федеральному агентству новостей рассказал блогер, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

«Незаметно пролетели 25 лет существования Рунета, который принципиально изменил нашу жизнь. Приятно сознавать, что я практически все эти годы прошел с ним рука об руку. Конечно, на начальном этапе я был рядовым пользователем, который только познавал новый неведомый мир Мировой паутины. Да и Паутина-то в ту пору была качественно иной. Низкая скорость загрузки, телефонная связь для интернет-соединения. Лишь в последнее десятилетие Рунет дал мне все необходимые возможности для выражения моих блогерских идей. У сегодняшних лауреатов конкурса, к счастью, все по-другому», — отмечает Манукян.

По словам эксперта, он испытывает здоровую зависть к нынешней молодежи, которая буквально рождается с iPhone в руках.

«Немного завидую нынешней «цифровой молодежи», — говорит блогер. — Эти ребята уже с детства имели гораздо больше, чем мы, возможностей по освоению мировой Паутины, они в ней — как рыба в воде. Вот и молодые лидеры Рунета в своем достаточно юном возрасте могут предъявить России и миру свои достижения: уже сегодня — это руководители, владельцы или топ-менеджеры серьезных IT-компаний! Кадры для глобальной цифровизации нашей экономики есть! Рунет будет расти и развиваться!»

«В добрый путь. Молодым лидерам — дорогу!» — напутствовал участников конкурса Манукян.

По мнению собеседника ФАН, очень важно, что наша страна развивает собственную интернет-индустрию, которая может развиваться без оглядки на тех, кто на Западе считает себя хозяевами мира, в том числе виртуального.

«Молодые лидеры Рунета — среди тех, кто не допустит, чтобы наши недоброжелатели в какой-то момент попытались перекрыть нам кислород, отрубить нас от мирового Интернета. Благодаря тем, кто развивает и защищает Рунет, никому извне не удастся взять нас под контроль», — отметил блогер.

Среди тех, кто участвует в конкурсе «Молодые лидеры Рунета», например, 33-летний Александр Ильин, работающий в «Лаборатория Касперского».

«Я был рожден, чтобы жечь, — говорит о себе Ильин. — Мой карьерный путь — сложный и тернистый: от программиста до менеджера, от писателя до тестера. Чтобы все получалось, нужно просто любить людей, с которыми работаешь, делать все, чтобы они хотели возвращаться на работу каждый день».

Нана Куликова, которая в свои 34 года является исполнительным директором АО «Родина», начинала карьерный рост в отечественной социальной сети «Одноклассники».

«Я в индустрии с 2006 года, — говорит она. — 13 лет — это практически половина моей жизни, и за это время было много личных и командных побед. В 2006 году меня позвали развивать новую соцсеть «Одноклассники». Я пришла в проект, когда там был только основатель и небольшая команда программистов. За два года наша аудитория выросла со ста тысяч до двадцати миллионов человек, коллектив дважды становился обладателем премии Рунета».

Похожие истории успеха могут рассказать о себе все участники конкурса. Ведь молодые лидеры Рунета — это та «цифровая молодежь», от которой зависит будущее нашей страны.