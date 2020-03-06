Оксана Фандера намекнула на скорую свадьбу Ивана Янковского

Москва, 6 марта. Актриса Оксана Фандера намекнула, что ее сын, актер Иван Янковский скоро женится.

Артистка разместила в своем Instagram-аккаунте черно-белую фотографию с 29-летним сыном. Фандера оставила неоднозначную запись под кадром.

«Иди, женись, иди.... Делай маму сиротой!», — написала актриса, вспомнив известную одесскую шутку.

Поклонники 52-летней звезды посчитали, что Фандера таким образом указала на скорую свадьбу своего старшего сына. Многие фолловеры в комментариях стали желать счастья ее взрослому отпрыску и делиться своими мыслями о женитьбе.

«Вот именно так я скажу своим сыновьям», — написала alionatsyvova.

«Какая манипуляция!» — восхитилась katarina_sultanova.

«Ух ты, классно сказано, тоже своему скажу так лет через 15», — добавила chuprova_oksana.

«Рано еще Ивану, рано! Не отпускайте его», — призвала kristiklimenkova.

Уже несколько лет Иван Янковский состоит в романтических отношениях с актрисой Верой Панфиловой — дочерью лидера рок-группы «Алиса» Константина Кинчева. Не исключено, что пара выходит на новый уровень отношений и вскоре обменяется кольцами. Недавно на церемонии вручении «Золотого орла» Янковский во всеуслышание заявил о своей любви к Панфиловой.

Однако друзья молодого актера сомневаются, что в скором времени Янковский сделает своей возлюбленной предложение. По их мнению, решиться на такой шаг актеру мешает «характер редкостного бабника».