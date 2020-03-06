Панин заявил, что навсегда переедет в Испанию

Москва, 6 марта. Российский актер Алексей Панин, который ранее заявил о планах навсегда уехать из России, сообщил, когда это произойдет. По его словам, намерение он собирается осуществить «сегодня или завтра». Панин уточнил, что хочет перебраться в Испанию.

«Навсегда. Никогда моей ноги не будет в этой стране», — заявил он.

В эфире радио Sputnik он объяснил, что в испанском городке Торревьеха у него нашлись друзья, которые, по словам актера, ему помогают. Кроме того, он добавил, что возьмет с собой мать и дочь.

«Это не совсем просто сделать за одну секунду. Моя дочка учится в российской школе, и испанского языка она не знает. Она должна закончить школу. Еще много предстоит сделать. Переезд произойдет не сию секунду», — уточнил он.

Ранее одиозный и знаменитый скандалами российский актер Алексей Панин в социальной сети опубликовал новое фото, которое вызвало шквал комментариев. Снимок появился в Instagram. Скандальный актер Панин удивил своих поклонников фотографией на коне. Большинству подписчиков снимок пришелся по душе. Некоторые сравнили актера с «героем нашего времени».

Кроме того, среди пользователей нашлись те, кто припомнил Панину скандальное видео с собакой.

Напомним, в конце октября 2016 года в Интернете появилось видео, на котором человек, очень похожий на актера, занимается сексом с собакой. Сам актер заявил, что это монтаж, и он не удивится, если скоро его начнут обвинять в половой связи с инопланетянами. Правда, потом поспешил опровергнуть самого себя и сказал, что на скандальном видео вообще другой человек.