Захарова напомнила создателям «Дня сопротивления оккупации Крыма» о «поезде дружбы»

Москва, 6 марта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила учредителям «Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя» на Украине о «поезде дружбы», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Дипломат назвала смешным указ украинского президента Владимира Зеленского, в котором 26 февраля объявлен «Днем сопротивления оккупации автономной республики Крым и города Севастополя». По словам Захаровой, действия украинского руководства — пантомима, поскольку это смешно и бесполезно.

Представитель дипломатического ведомства отметила, что выбранная украинским руководством дата имеет историческую подоплеку. Она напомнила, что лидер «Правого сектора»1 (радикальная группировка запрещена в РФ) Игорь Мосийчук заявлял, что если Киев не способен наказать несогласных крымчан, то это сделает «Правый сектор», направив в Крым «поезд дружбы».

«Зная о том, как видели на Украине так называемое освобождение Крыма от оккупации, стоит ли удивляться, что крымчане сделали свой осознанный выбор на референдуме 16 марта в пользу воссоединения с Россией?» — задалась вопросом Захарова.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова и Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Киев решение крымчан не признает и по-прежнему считает полуостров «украинским». Москва неоднократно заявляла, что референдум прошел в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.