Гроссмейстер Богданович попал в базу «Миротворца» за два дня до смерти

Киев, 6 марта. Одесский шахматист Станислав Богданович был «ликвидирован» в Москве 5 марта. Об этом сообщается на украинском сайте «Миротворец».

Тело 26-летнего гроссмейстера было найдено в квартире на западе столицы. Вместе с ним был труп 18-летней профессиональной украинской шахматистки Александры Вернигоры, напоминает «Ридус». По предварительной версии, причиной смерти стало употребление наркотических средств, поскольку рядом с погибшими лежали так называемые «веселящие» воздушные шары с закисью азота.

Однако стало известно, что Богданович был внесен на сайт «Миротворец», представляющий собой базу лиц, которые, по версии модераторов, причастны к преступлениям против Украины.

На портале утверждается, что спортсмен являлся участником «пропагандистских антиукраинских акций России», которая позиционируется как «страна-агрессор», манипулировал общественно значимой информаций и отрицал агрессию РФ.

«Шахматист, гроссмейстер. Ликвидирован в Москве 05.03.2020», — указывается в соощении.

Как пишет Strana.ua, в базе портала шахматист начал числиться за два дня до смерти.

В понедельник, 2 марта, он сыграл в интернет-матче против Украины на стороне России, чем спровоцировал критику в свой адрес.

Травля в Сети вынудила гроссмейстера написать оправдательный пост, в котором он объяснил, что играл из-за пожертвований, нежелания обижать российское гостеприимство, а также хотел попытаться установить мир между двумя странами.

Связаны ли между собой игра Богдановича за Россию, внесение на сайт «Миротворца» и смерть, неизвестно.