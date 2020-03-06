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Террорист-смертник устроил взрыв у здания посольства США в столице Туниса

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Террорист-смертник устроил взрыв у здания посольства США в столице ТунисаТунис, 6 марта. Террорист-смертник устроил взрыв у здания посольства США в столице Туниса. О теракте сообщила местная радиостанция Mosaique FM.

По предварительным данным, террорист передвигался на мотоцикле. Приблизившись к патрулю сотрудникам службы безопасности, он привел в действие пояс смертника. В результате ранения получили пять силовиков. Сам террорист скончался на месте. На место теракта прибыла полиция и машины скорой помощи. Вся информация уточняется.

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