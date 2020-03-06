Сябитова признала свою причастность к стремлению россиянок «продаться» богатым

Телеведущая и сваха Роза Сябитова в эфире программы «Время покажет» на Первом канале объяснила свое возмущение тем, что российские женщины массово мечтают выйти замуж за богатых. При этом она признала, что в этой проблеме есть и ее вина.

«Как человек, который находится на передовой сватовства и принимает ответственность за эту деятельность, я сама в шоке. Это профессиональный крик души, крик свахи: «Что с вами, женщины, не так?» — объяснила Роза Сябитова свой недавний пост в Instagram, в котором назвала «масштабной проблемой российских женщин» их стремление «продаваться» состоятельным мужьям.

Сябитова напомнила, что 25 лет занимается сватовством и 12 лет ведет программы «Давай поженимся» на Первом канале.

«Последние десять лет, когда я более активна в телевизионном формате, я, честно говоря, устала встречать молодых и немолодых, в том числе, женщин, которые говорят, что не надо копаться в их голове, психологии, не надо учить их жизни… Они говорят: «Вы мне богатого дайте, а я сама разберусь». На мой вопрос «А что ты ему готова предложить?» ответ единственный — «Себя». Ни приданого, ничего нет», — продолжила возмущаться телесваха в прямом эфире.

По ее словам, из этого ничего хорошего не происходит, «судя по количеству разводов».

«Я понимаю, что десять лет назад были одни клиенты, сейчас подросла молодежь, воспитанная совсем на другом. Про традиции я вообще молчу… Они другие, и мне надо перестраиваться в этом отношении, — заметила Сябитова. — И здесь вина есть и моя. С этим надо быть предельно аккуратным. Да, 12 лет я говорила о материальном достатке, говорю и буду продолжать. На фоне профессиональной деформации я не задумывалась, что речь идет о готовности мужчины к браку, как в старину — «три ключа» — квартира, машина, дача и так далее. А у кого этого нет — берите ровню, как делали наши мамы и папы. Но простой народ воспринимал это буквально, как в фильме «1+1»: «Нету ручек — нет конфетки». Понимаете?»

Тогда одна из зрительниц в студии поинтересовалась: «Почему я должна любить бедного?»

«Я тоже не хочу любить бедного, больного и еще необразованного, — парировала ей Сябитова. — Вопрос в том, что семья — это взаимозависимость. Вы же все хотите партнерства, демократию в браке. Хотите богатого — что вы готовы ему предоставить? Высшее образование, приданое?»

Девушка ответила, что все это у нее есть. Но Сябитова заявила, что богатые мужчины выбирают таких же богатых спутниц по жизни, потому что руководствуются принципом «деньги — к деньгам».

«Остаются папики и мажоры, но ты их не выберешь, потому что у тебя есть образование. Если хочешь по любви, то выбирай врачей, учителей, военных, а если хочешь брутальности — пожарных», — предложила Сябитова телезрительнице.

Но девушка предложенный выбор не оценила...