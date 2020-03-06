Гаспарян предрек «судилище» в Гааге по делу о крушении малайзийского Boeing-777

В МИД России сообщили о давлении Нидерландов на судебный процесс в Гааге по делу о крушении малайзийского Boeing-777. Политолог и публицист Армен Гаспарян не верит в объективность суда и прогнозирует появление большого количества фейков со стороны Амстердама, чтобы поддерживать эту тему в тренде.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, перед началом слушаний в Окружном суде Гааги дела о крушении Boeing-777 на территории ДНР в 2014 году усилилась информационная кампания по вбрасыванию фейков и попыткам манипулирования общественным сознанием. Это свидетельствуют о том, что на судебный процесс в целом осуществляется давление.

Захарова подчеркивает, что эта кампания происходит с подачи прокуратуры страны, которая возглавляет работу Совместной следственной группы (ССГ). Дипломат пришла к выводу, что цель подобных сообщений — не допустить пересмотра результатов, полученных после шести лет работы.

Армен Гаспарян в интервью Федеральному агентству новостей настроен скептически по отношению к предстоящему судебному процессу в Гааге.

«Я не верю, что Голландия изменит свою манеру поведения в этом вопросе. Я не верю ни в какую объективность суда. И я не верю в то, что, условно, западные страны выскажут Голландии свои претензии по поводу того, как это все происходит», — сказал Гаспарян.

При этом политолог констатирует, что на протяжении многих лет идет демонстративная фальсификация всей истории с разбившимся самолетом, когда ключевые вопросы не учитываются в принципе.

«Их не сложно перечислить: кто давал право на пролет самолета по воюющей территории? Почему до сих пор не потребовали от Украины на основании документов российского Минобороны отчет о тех самых «Буках» с теми самыми номерами?» — привел примеры Гаспарян.

Собеседник ФАН не сомневается, что если происходят объективные нарушения в работе следственной группы, то, очевидно, в расследовании на все «закрывают глаза».

«Очевидно, что это будет «судилище». Причем я больше чем уверен, что в ближайшие дни там начнется обострение по фейкам, потому что эту тему все время нужно поддерживать в тренде. Поскольку нового ничего нет, то сейчас, по сценарию, должна начаться коллективная могучая истерика, а Россия должна покаяться. Это все мы уже видели», — резюмировал Гаспарян.

Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донбассе в июле 2014 года. По предварительным данным, самолет был сбит ракетой из зенитного комплекса «Бук». Все 298 человек, находившиеся на борту самолета, погибли.

После трагедии была сформирована Совместная следственная группа, которая практически сразу бездоказательно обвинила в случившемся Россию. Кроме того, группа отказалась от помощи российской стороны и не стала принимать в расчет предоставленные Москвой доказательства.

Суд по делу о крушении Boeing-777 начнется в Гааге 9 марта. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет предвосхищать решения суда, однако российская сторона проанализирует итоги.