В Севастополе морпехи Черноморского флота поздравили женщин с 8 марта

В Севастополе военнослужащие Черноморского флота поздравили представительниц прекрасного пола с наступающим Международным женским днем. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на месте событий.

Поздравительная акция началась на площади Нахимова, где военнослужащие оборудовали своеобразный периметр для поздравления женщин с 8 марта. Бронемашины «Тигр» и грузовик стали плацдармом, с которого началась войсковая операция под названием «Поздравление с Международным Женским Днем».

Морпехи в штурмовой амуниции и с оружием дарили женщинам тюльпаны и желали всех благ. В Севастополе традиционно симпатизируют военным, и, конечно, женщины отвечали «вежливым людям» по-настоящему весенним весельем.

В ходе акции журналистам удалось пообщаться с заместителем командира бригады разведки, подполковником Николаем Савельевым.

«Нам нужны женщины для того, чтобы преклоняться перед их красотой, радоваться вместе с ними жизни и благодарить их за то, что они матери наших детей. Единственный способ для того, чтобы они все это почувствовали — 8 марта. В этот день можно вручить цветы и сказать спасибо женщинам за то, что вы есть, за то, что вы украшаете нашу жизнь и огромное вам спасибо за то, что вы наши матери, наши жены, наши дочери и наши родители», — сказал Савельев.

Своими впечатлениями от поздравительного мероприятия поделилась жительница Севастополя Татьяна Матросова.

«Это восторг, так как внимание всегда приятно. Спасибо всем огромное. Тем более, когда [получаешь поздравления] от мужчин в форме, то понимаешь, что ты в безопасности, что все хорошо и спокойно, и поэтому женщина может жить и расцветать», — поделилась она.

Гость города Лариса Свинцова призналась, что очень рада такому теплому приему в Крыму в честь праздника.

«В городе мы гости у вас, поэтому спасибо, конечно, что нас так встречают. Все нам здесь очень нравится, хотя мы здесь впервые. Дай бог, чтобы было мирное небо, поменьше было всяких горячих точек, потому что один в семье у нас тоже воевал свое время. Поэтому дай бог всем здоровья — семьям и детям благополучия и всех-всех благ», — пожелала Лариса Анатольевна участникам акции.

Местная жительница Людмила Кураева подчеркнула сложность работы, которую приходится выполнять военнослужащим.

«Это так волнительно и трогательно. Хочется, конечно, ребятам сказать: понимаю, какая у них сложная служба. Дай бог им сил, терпения, удачи и везения. Огромное им спасибо и низкий поклон. Зеленых человечков мы любим с 2014 года», — пошутила Кураева.

Ранее член совета Гильдии маркетологов и главный куратор Исследовательского центра брендменеджмента и брендтехнологий (RCB&B) в преддверии Международного женского дня рассказал, что чаще всего покупают мужчины, чтобы порадовать своих дам.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в результате народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.