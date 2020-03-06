РФ выразила протест Италии из-за обысков у биатлониста Логинова

Москва, 6 марта. Москва выразила протест Риму в связи с обыском у российского биатлониста Александра Логинова во время чемпионата мира в конце февраля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Правоохранители пришли ранним утром с обыском к спортсменам Александру Логинову и Евгению Граничеву, а также тренеру Александру Касперовичу. Позже президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что обыск в Антерсельве, где проходил чемпионат мира по биатлону, связан с проблемами с аккредитацией Касперовича и со старым допинговым дело Логинова.

«Российская сторона заявила о неприемлемости и непропорциональности подобных мер в отношении российских спортсменов и негативном влиянии данного инцидента на развитие спортивного сотрудничества между нашими странами», — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, проведение следственных действий рано утром в день соревнований не могло не отразиться на состоянии спортсмена, Логинов был вынужден отменить свое участие в массовом старте.

Итальянские компетентные органы заявили, что время для проведения обыска было выбрано якобы с тем, чтобы позволить россиянину принять участие в первенстве, указала Захарова.