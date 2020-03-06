Парфюмер назвала лучший подарок на 8 Марта

Москва, 6 марта. Глава Гильдии парфюмеров Оксана Чернышова назвала лучшим подарком на 8 Марта не духи, а парфюмерный мастер-класс.

Она пояснила, что в сетевых магазинах не такой большой выбор ароматов. Чаще всего продаются цветочно-фруктовые ароматы. Поэтому женщинам бывает трудно выбрать духи, которые им по-настоящему нравятся.

По словам Чернышовой, на мастер-классе создаются уникальные парфюмы.

«Это колоссальное удовольствие. Кроме запахов и себя, своего внутреннего мира, мы ничего не слышим», — пояснила парфюмер, ее слова приводит «Ридус».

Она отметила, что сделать два одинаковых запаха практически невозможно. Мастер-класс помогает развивать обоняние, интеллект, способность различать ароматы.

Чернышова добавила, что участникам мероприятия предлагают выпить теплый чай. Он помогает смысть запахи со слизистой оболочки. А нюхать кофе, чтобы вернуть чувствительность носу, не рекомендуется.

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