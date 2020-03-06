Леонков назвал сценарии, при которых США могут использовать тактическое ядерное оружие

США могут использовать тактическое ядерное оружие против стран, победить которые обычными средствами вооружения они не в состоянии, считает военный аналитик Алексей Леонков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты Америки активно развивают свое ядерное вооружение, что может означать потенциальную готовность к его применению.

«Вашингтон не просто модернизирует свои ядерные силы, но стремится к приданию им новых возможностей, что существенно расширяет вероятность их применения», — сказала дипломат во время брифинга.

При этом Захарова выразила озабоченность действиями Вашингтона по наращиванию средств малой мощности в своем ядерном арсенале, включая разработку и развертывание таких боеприпасов для стратегических носителей.

«Это явным образом ведет к понижению порога применения ядерного оружия. Складывается впечатление, что в Вашингтоне решили целенаправленно рассматривать ядерный конфликт в качестве реальной политической опции и создают для этого соответствующий потенциал», — продолжила она.

С Марией Захаровой согласен и военный аналитик Алексей Леонков, который в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что американцы рассматривают применение ядерного оружия в двух сценариях — ограниченной войны с использованием ядерных боеприпасов малой мощности и большой войны.

«В Вашингтоне считают, что как раз именно первая допустима в некоторых вопросах, более того, они собираются отдавать на откуп командующих стратегических командований (AMERICOM, ATLANTICOM, CENTCOM и PACOM. — Прим. ФАН) вопросы применения такого оружия в случае возникновения локального военного конфликта. В их ядерной доктрине прописаны сценарии, при которых может быть применено это оружие. Так, например, в программах Пентагона на 2020 год 1,5 млрд долларов выделяется на переоснащение ракет Trident II версии D5 новыми боеголовками. К тому же подводные лодки, такие как Virginia, тоже рассматриваются как носители крылатых ракет с тактическими ядерными боеголовками, и в будущем такие субмарины будут носителями гиперзвуковых ракет, которые тоже будут с ядерными боеголовками», — утверждает эксперт.

При этом все заверения Вашингтона о том, что ракеты средней дальности с гиперзвуковыми боеголовками не будут нести ядерные заряды, собеседник ФАН предлагает умножать на два и спокойно констатировать, что командование ВС США лукавит.

«Американцы на высоком уровне, на уровне командований штабов и армий, рассматривают ограниченное применение ядерного оружия. Кстати, они по этому поводу проводили уже командно-штабные учения. Но использование такого оружия недопустимо, хотя вряд ли американцы собираются применять его против государств, у которых есть ЯО, потому что это сразу повлечет за собой ответ. Но есть огромное количество государств, с которыми американцы явно не справляются обычными вооружениями и, как когда-то они использовали ЯО против Хиросимы и Нагасаки в качестве метода устрашения, думаю, где-то они попытаются такое оружие применить против тех стран, которые не смогут им дать адекватный ответ», — продолжает Леонков.

За примерами таких стран далеко заходить не нужно, это могут быть страны африканского континента или та же Венесуэла, в войне с которой американцы могут увязнуть надолго и с большими потерями.

«С другой стороны то, о чем говорят Россия и Китай, становится более понятным и внятным, соответственно, те государства, которые не могут защититься от американской экспансии, скорее всего, в ближайшее время обратятся к Москве и Пекину, чтобы те взяли их под свой протекторат», — заключил эксперт.

Напомним, в феврале уже сообщалось, что активное испытание американского гиперзвукового оружия начнется в 2020 году. Предполагается, что ракеты могут быть оснащены ядерными боеголовками.