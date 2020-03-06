Разин назвал себя продюсером №1 в СССР и пообещал отомстить за Крутого

Москва, 6 марта. Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин заявил, что подал в суд на Льва Лещенко, Юрия Шатунова и Андрея Малахова, потому что они в эфире «России 1» устроили «посмешище на всю страну».

Речь идет о выпуске шоу «Привет, Андрей!» в декабре 2019 года. Гостями студии были певец Лев Лещенко, экс-солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов, композитор Игорь Крутой и сам Разин.

Шатунов обвинил Разина в том, что тот работает под его фонограмму. На что продюсер заявил, что у него есть экспертное заключение, которое опровергает все эти обвинения и доказывает, что Шатунов лжет. После передачи Разин заявил, что Шатунов пытается его оболгать, Малахов ему «поддакивает», а Лещенко называет его «латентным шизофреником». «Обалдев» от этого, продюсер подал в суд на всех троих.

«Многие спрашивают, почему я обратился в суд на эту бригаду, которая собралась в студии Малахова. Казалось бы, солидные люди и устроили такое посмешище на всю страну», — написал Разин в своем Instagram.

По мнению продюсера, Лещенко, Шатуновым и Малаховым, как и многими другими недоброжелателями двигала элементарная человеческая зависть. Разин считает, что ему завидуют с 1988 года, потому что он «простой парень без музыкального образования стал поистине продюсером номер один в Советском Союзе, продал десятки миллионов билетов и записал 24 альбома с тиражом 200.000.000 пластинок, не считая кассет».

Мысль о том, что Шатунов сам в 13 лет мог создать группу «Ласковый май», Разин считает неадекватной. «Эту машину», как подчеркнул продюсер, только его творение.

«Эта машина прокатилась по Советскому Союзу и, по сегодняшний день, её остановить невозможно», — добавил он.

По мнению Разина, единственным порядочным человеком, который смог извиниться за все, что произошло студии Малахова, был композитор Игорь Крутой, который «вообще не ожидал этой провокации от Малахова и сам был подставлен».