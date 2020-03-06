Высоцкий стал лицом рекламы ФБР. События дня. ФАН-ТВ

Подача воды в Крым Новый премьер-министр Украины отказался от своих слов о поставке воды в Крым. На страничке в Facebook Денис Шмыгаль отметил, что заявление он сделал на ток-шоу, но это не лучший формат для обсуждения сложных вопросов. Напомним, во время эфира глава Кабмина выступил с предложением возобновить подачу воды на полуостров. Как отметил политик, в Крыму проживает много украинцев, так что это вопрос гуманитарной ответственности. Кстати, и сам российский регион он назвал украинским. Он упустил, что на референдуме в 2014 году жители Крыма проголосовали за воссоединение с нашей страной. И тогда же Киев прекратил водоснабжение полуострова. Как теперь оправдывается Шмыгаль, воду Украина может отправлять только местным жителям, но не на промышленные объекты. А по техническим моментам такое разделение сделать невозможно.

Коронавирус на Grand Princess Россияне вновь оказались в инфекционной ловушке за рубежом. Четверо наших соотечественников находятся на борту круизного лайнера Grand Princess вблизи Калифорнии. Об этом сообщила компания-оператор судна. Посольство России в США сейчас выясняет подробности ситуации. По предварительной информации, все россияне — члены экипажа. Изначально лайнер направлялся в мексиканский город, но позже его вернули в Сан-Франциско. Дело в том, что ранее у двух пассажиров диагностировали коронавирус. Один из них скончался. Заболевшие могли контактировать с несколькими пассажирами. Сейчас судно стоит на карантине, а в штате объявили о чрезвычайном положении.

Отмена мероприятий из-за коронавируса Коронавирус также вносит коррективы и в события всероссийского масштаба. Так в Красноярске перенесли экономический форум. Он должен был пройти с 19 по 21 марта, но, чтобы не допустить распространения болезни, организаторы решили повременить. Когда состоится важное для региона мероприятие — пока неизвестно. Возможно, только в следующем году. Накануне такое решение приняли и в Северной столице. Там отменили Петербургский международный экономический форум. Это масштабное событие, которое посещают главы разных государств.