Соглашение по Идлибу стало дипломатической победой Путина и всей Сирии

Победы сирийской армии в Идлибе закрепили на международном уровне на переговорах в Москве. Владимир Путин продемонстрировал, что позиции РФ по урегулированию в Сирии очень крепки, — а воинственные заявления турецких политиков и СМИ остались информационным шумом и не повлияли на ситуацию. О первых итогах подписанного в Москве соглашения по Идлибу читайте в материале Федерального агентства новостей.

День переговоров

Стороны подходили к переговорам с разным багажом «аргументов». Позиции Турции были слабы: российские военные уличили турок в поддержке террористических группировок, начав вторжение в Идлиб, Турция так и не смогла изменить ситуацию «на земле», а турецкие беспилотники, которые смогли на пару дней парализовать действия САА, сирийцы начали сбивать один за другим. В Идлибе продолжали гибнуть турецкие военные, — а единственным оправданием для вторжения, которое смог придумать Реджеп Тайип Эрдоган, стала проблема с сирийскими беженцами, которые пытаются из зоны боевых действий уйти в Турцию.

Накануне сирийские войска смогли вновь отбить Серакиб, важнейший стратегический пункт в центре Идлиба, — протурецкие боевики не смогли удержать его даже при прямой поддержке ВС Турции.

Here is the full video from Oleg Blokhin about the settlement of the #Russia-n ???????? military police in #Saraqib, northwestern #Syria ???????? pic.twitter.com/8SNRbebt5p — Desnot (@BouillonDesnot) March 3, 2020

Три ключевых пункта

Турецкой делегации на переговорах явно было непросто: в социальных сетях распространяются кадры, на которых глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, приветствуя своего российского коллегу Сергея Лаврова, от растерянности пожал руку Эрдогану.

Erdogan lost his mind totally during the meeting, while shaking hands with the Russian side, he shaked hands with his own FM pic.twitter.com/mVCc4HTG5P — Ali (@CoolHuh_) March 5, 2020

Российская сторона не забыла припомнить туркам и слова советника Эрдогана, который заявил в телеэфире, что «Турция воевала с Россией 16 раз и готова воевать снова»: в соцсетях сразу отметили, что в зале переговоров «присутствовала» императрица Екатерина Великая, чьи полководцы дважды разгромили Турцию, а на камине над президентами стояла сцена перехода через Балканы.

2. Bronze sculpture feat. #Russia/n soldiers who defeated #Turkey in Bulgaria in 1877-1878 pic.twitter.com/mqndQafO3I — Maxim A. Suchkov (@MSuchkov_ALM) March 6, 2020

Переговоры на высшем уровне шли более шести часов и были, очевидно, весьма напряженными. Их итогом стал дополнительный протокол о стабилизации в Идлибе, состоящий из трех пунктов:

1. Сирийская арабская армия, армия Турции и подконтрольные Турции вооруженные группировки должны прекратить все боевые действия с 00.01 6 марта, оставаясь при этом на занимаемых позициях;

2. Россия и Турция как гаранты прекращения огня создадут «коридор безопасности» в пределах 6 км на юг и на север от автодороги М4, параметры этого коридора будут определены в ходе консультаций по военной линии в течение семи дней;

3. С 15 марта российские и турецкие военные начнут совместное патрулирование по трассе М4 от Турунбы, которая находится около Серакиба, до населенного пункта Айн аль-Хавр в северной Латакии, на границе с Идлибом.

Ночь прекращения огня

Бои в Идлибе продолжались до момента официального прекращения огня: сирийская армия «напоследок» нанесла удары по позициям боевиков в долине Аль-Габ и холмах Джебель аз-Завия.

22:40 GMT — Status-6 (@Archer83Able) March 5, 2020

Среди боевиков вновь «случайно» оказались турецкие военные: Минобороны Турции официально признало гибель двух военнослужащих, заявив о «мощном ответном ударе» по позициям сирийских войск.

«За час до перемирия боевики устроили финальную на сегодня дискотеку, били ракетами и снарядами, обкладывали «как в последний раз». На дороге Кафр-Амим — Серакиб есть пристрелянный участок, а на турецком наблюдательном посту – «глаза». За час обстрела пять машин в минус, — сообщил с места боевых действий российский военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. — В 0.10 по Москве обстрелы прекратились».

Ночь в Идлибе прошла без происшествий, информацию об этом подтвердили российские военкоры.

«Интенсивность боевых действий снизилась практически до нуля. Впервые за неделю можно спокойно двигаться по М5, — отметил Поддубный. — Так скоро для гражданских дорогу откроют».

Новая «Заря в Идлибе»

Уже утром джихадисты «Хайят Тахрир аш-Шам» вновь атаковали позиции САА в населенном пункте Дадих, распространив кадры подготовки к нападению и атаки в соцсетях.

HTS storming Dadeikh, #Idlib frontlines, under the cover of fog. pic.twitter.com/ArFZ50RP0A — Noor Nahas (@NoorNahas1) March 6, 2020

Террористы ХТШ продемонстрировали, что отвергают прекращение огня – теперь у сирийских войск есть повод продолжать военную операцию «Заря в Идлибе», сосредоточившись на радикальных джихадистах и не нанося ударов по протурецким группировкам, соблюдающим перемирие.

HTS fighters preparing to launch a raid on SAA positions in Dadikh, south of Saraqib city earlier today. pic.twitter.com/Wl9gjKP877 — Status-6 (@Archer83Able) March 5, 2020

Предполагается, что боевики из протурецких группировок в рамках соглашений будут постепенно выводить на север Сирии, в Африн и «зону безопасности» в провинциях Ракка и Хасака. «Сирийская национальная армия», которую контролирует и снабжает Турция, сможет начать там новый этап операции против курдских террористов.

Громкие обещания Эрдогана «освободить» окруженные турецкие наблюдательные пункты в Идлибе и Хаме обернулись ничем: судьба наблюдательных пунктов должна решиться в течение семи дней вместе с согласованием режима работы гуманитарного коридора вокруг трассы М4.

Дипломатическая победа России

Результаты, достигнутые на переговорах в Москве, можно уверенно назвать дипломатической победой президента Путина – а вот его турецкому коллеге придется выдержать новый шквал общественного недовольства, поскольку огромные человеческие и репутационные потери Турции в Идлибе обернулись нулевым результатом.

«В отношении Эрдогана в Турции будет сказано много негативного за то, что он угрожал «оттеснить Асада», «вернуть 12 наблюдательных пунктов», — а в результате потерял еще больше территории. Плюс огромные человеческие потери. Оппозиция тем более этот шанс не упустит», — предупреждает автор Telegram-канала «Повестка дня Турции».

Высокой ценой Турции удалось лишь приостановить операцию против террористов в Идлибе. Эрдоган раздул шум вокруг проблемы беженцев, шантажировал беженцами Евросоюз, но в результате не смог защитить «своих» террористов и заставить Асада отступить в Идлибе. Дамаск же получил возможность сделать новый шаг для стабилизации страны.

«Даже приложив сверхусилия и откровенно шантажируя своих оппонентов, турецкой стороне не удалось отстоять трассу М-5. Власти Сирии смогут по-новому взглянуть на послевоенное восстановление страны. Наконец-то Алеппо получит нормальный доступ к рынкам Дамаска и прибрежных портам. Город сможет начать реальное восстановление своих северных и западных промышленных зон, которые давали огромное количество рабочих мест до войны», — отмечает военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Анкара продолжает цепляться за выгодные ей пункты сочинского соглашения, однако переговоры в Москве показали: Россия и Сирия не сделают ни шагу назад.

«Эрдоган смог избежать прямого контроля Асада над трассой М4 путем возвращения к выполнению одного из пунктов сочинского соглашения, который требовал разблокировать М4 к декабрю 2018 года, — отмечает Рожин. – При этом Эрдоган не дал ясных обязательств отделить СНА, ССА и прочих своих миньонов от террористов ХТШ. Значит, зафиксировав текущий статус-кво, Эрдоган через некоторое время, в более удобных обстоятельствах, может попробовать его изменить в свою пользу».

Пока остался без ответа вопрос с беженцами: Анкара не спешит захлопнуть перед сирийскими беженцами дверь в Евросоюз, и политики в Европе все более раздраженно отзываются о действиях Эрдогана. В Турции между тем напоминают, что «ЕС не сдержал своих обещаний» и срочная «подачка» в размере 1 млрд евро ничего не решит.

Meanwhile, the leftist media and their globalist masters want you to believe that these terrorists chanting 'Allahu Akbar' & attacking Greek border agents are peaceful 'refugees' pic.twitter.com/zySOvE96qz — Amy Mek (@AmyMek) March 1, 2020

«Снова опытным путем было установлено, что роль современного Европейского союза на Ближнем Востоке не существенна», — отмечает эксперт.

Сегодня стало известно, что российские и турецкие военные приступили к совместному патрулированию в районе Серакиба, обеспечивая режим прекращения огня и не допуская новых нападений ХТШ.