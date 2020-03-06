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Соглашение по Идлибу стало дипломатической победой Путина и всей Сирии

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Соглашение по Идлибу стало дипломатической победой Путина и всей Сирии

Победы сирийской армии в Идлибе закрепили на международном уровне на переговорах в Москве. Владимир Путин продемонстрировал, что позиции РФ по урегулированию в Сирии очень крепки, — а воинственные заявления турецких политиков и СМИ остались информационным шумом и не повлияли на ситуацию. О первых итогах подписанного в Москве соглашения по Идлибу читайте в материале Федерального агентства новостей.

День переговоров

Стороны подходили к переговорам с разным багажом «аргументов». Позиции Турции были слабы: российские военные уличили турок в поддержке террористических группировок, начав вторжение в Идлиб, Турция так и не смогла изменить ситуацию «на земле», а турецкие беспилотники, которые смогли на пару дней парализовать действия САА, сирийцы начали сбивать один за другим. В Идлибе продолжали гибнуть турецкие военные, — а единственным оправданием для вторжения, которое смог придумать Реджеп Тайип Эрдоган, стала проблема с сирийскими беженцами, которые пытаются из зоны боевых действий уйти в Турцию.

Накануне сирийские войска смогли вновь отбить Серакиб, важнейший стратегический пункт в центре Идлиба, — протурецкие боевики не смогли удержать его даже при прямой поддержке ВС Турции.

Три ключевых пункта

Турецкой делегации на переговорах явно было непросто: в социальных сетях распространяются кадры, на которых глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, приветствуя своего российского коллегу Сергея Лаврова, от растерянности пожал руку Эрдогану.

Российская сторона не забыла припомнить туркам и слова советника Эрдогана, который заявил в телеэфире, что «Турция воевала с Россией 16 раз и готова воевать снова»: в соцсетях сразу отметили, что в зале переговоров «присутствовала» императрица Екатерина Великая, чьи полководцы дважды разгромили Турцию, а на камине над президентами стояла сцена перехода через Балканы.

Переговоры на высшем уровне шли более шести часов и были, очевидно, весьма напряженными. Их итогом стал дополнительный протокол о стабилизации в Идлибе, состоящий из трех пунктов:

1. Сирийская арабская армия, армия Турции и подконтрольные Турции вооруженные группировки должны прекратить все боевые действия с 00.01 6 марта, оставаясь при этом на занимаемых позициях;

2. Россия и Турция как гаранты прекращения огня создадут «коридор безопасности» в пределах 6 км на юг и на север от автодороги М4, параметры этого коридора будут определены в ходе консультаций по военной линии в течение семи дней;

3. С 15 марта российские и турецкие военные начнут совместное патрулирование по трассе М4 от Турунбы, которая находится около Серакиба, до населенного пункта Айн аль-Хавр в северной Латакии, на границе с Идлибом.

Соглашение по Идлибу стало дипломатической победой Путина и всей Сирии

Ночь прекращения огня

Бои в Идлибе продолжались до момента официального прекращения огня: сирийская армия «напоследок» нанесла удары по позициям боевиков в долине Аль-Габ и холмах Джебель аз-Завия.

Среди боевиков вновь «случайно» оказались турецкие военные: Минобороны Турции официально признало гибель двух военнослужащих, заявив о «мощном ответном ударе» по позициям сирийских войск.

«За час до перемирия боевики устроили финальную на сегодня дискотеку, били ракетами и снарядами, обкладывали «как в последний раз». На дороге Кафр-Амим — Серакиб есть пристрелянный участок, а на турецком наблюдательном посту – «глаза». За час обстрела пять машин в минус, — сообщил с места боевых действий российский военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. — В 0.10 по Москве обстрелы прекратились».

Соглашение по Идлибу стало дипломатической победой Путина и всей Сирии

Ночь в Идлибе прошла без происшествий, информацию об этом подтвердили российские военкоры.

«Интенсивность боевых действий снизилась практически до нуля. Впервые за неделю можно спокойно двигаться по М5, — отметил Поддубный. — Так скоро для гражданских дорогу откроют».

Новая «Заря в Идлибе»

Уже утром джихадисты «Хайят Тахрир аш-Шам» вновь атаковали позиции САА в населенном пункте Дадих, распространив кадры подготовки к нападению и атаки в соцсетях.

Террористы ХТШ продемонстрировали, что отвергают прекращение огня – теперь у сирийских войск есть повод продолжать военную операцию «Заря в Идлибе», сосредоточившись на радикальных джихадистах и не нанося ударов по протурецким группировкам, соблюдающим перемирие.

Предполагается, что боевики из протурецких группировок в рамках соглашений будут постепенно выводить на север Сирии, в Африн и «зону безопасности» в провинциях Ракка и Хасака. «Сирийская национальная армия», которую контролирует и снабжает Турция, сможет начать там новый этап операции против курдских террористов.

Громкие обещания Эрдогана «освободить» окруженные турецкие наблюдательные пункты в Идлибе и Хаме обернулись ничем: судьба наблюдательных пунктов должна решиться в течение семи дней вместе с согласованием режима работы гуманитарного коридора вокруг трассы М4.

Соглашение по Идлибу стало дипломатической победой Путина и всей Сирии

Дипломатическая победа России

Результаты, достигнутые на переговорах в Москве, можно уверенно назвать дипломатической победой президента Путина – а вот его турецкому коллеге придется выдержать новый шквал общественного недовольства, поскольку огромные человеческие и репутационные потери Турции в Идлибе обернулись нулевым результатом.

«В отношении Эрдогана в Турции будет сказано много негативного за то, что он угрожал «оттеснить Асада», «вернуть 12 наблюдательных пунктов», — а в результате потерял еще больше территории. Плюс огромные человеческие потери. Оппозиция тем более этот шанс не упустит», — предупреждает автор Telegram-канала «Повестка дня Турции».

Соглашение по Идлибу стало дипломатической победой Путина и всей Сирии

Высокой ценой Турции удалось лишь приостановить операцию против террористов в Идлибе. Эрдоган раздул шум вокруг проблемы беженцев, шантажировал беженцами Евросоюз, но в результате не смог защитить «своих» террористов и заставить Асада отступить в Идлибе. Дамаск же получил возможность сделать новый шаг для стабилизации страны.

«Даже приложив сверхусилия и откровенно шантажируя своих оппонентов, турецкой стороне не удалось отстоять трассу М-5. Власти Сирии смогут по-новому взглянуть на послевоенное восстановление страны.

Наконец-то Алеппо получит нормальный доступ к рынкам Дамаска и прибрежных портам. Город сможет начать реальное восстановление своих северных и западных промышленных зон, которые давали огромное количество рабочих мест до войны», — отмечает военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Соглашение по Идлибу стало дипломатической победой Путина и всей Сирии

Анкара продолжает цепляться за выгодные ей пункты сочинского соглашения, однако переговоры в Москве показали: Россия и Сирия не сделают ни шагу назад.

«Эрдоган смог избежать прямого контроля Асада над трассой М4 путем возвращения к выполнению одного из пунктов сочинского соглашения, который требовал разблокировать М4 к декабрю 2018 года, — отмечает Рожин. – При этом Эрдоган не дал ясных обязательств отделить СНА, ССА и прочих своих миньонов от террористов ХТШ. Значит, зафиксировав текущий статус-кво, Эрдоган через некоторое время, в более удобных обстоятельствах, может попробовать его изменить в свою пользу».

Пока остался без ответа вопрос с беженцами: Анкара не спешит захлопнуть перед сирийскими беженцами дверь в Евросоюз, и политики в Европе все более раздраженно отзываются о действиях Эрдогана. В Турции между тем напоминают, что «ЕС не сдержал своих обещаний» и срочная «подачка» в размере 1 млрд евро ничего не решит.

«Снова опытным путем было установлено, что роль современного Европейского союза на Ближнем Востоке не существенна», — отмечает эксперт.

Сегодня стало известно, что российские и турецкие военные приступили к совместному патрулированию в районе Серакиба, обеспечивая режим прекращения огня и не допуская новых нападений ХТШ.

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