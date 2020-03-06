Рита Дакота призналась, что пила вино во время беременности

Москва, 6 марта. Известная российская певица Рита Дакота призналась, что пила красное вино всю беременность. Об этом она написала под постом блогера из Лос-Анджелеса.

Беременная блогер Марина пожаловалась в Instаgram, что больше всего мечтает выпить бокал холодного вина. Она заметила, что в меню московских ресторанов много безалкогольных напитков, а в «городе ангелов» предлагают только воду и Coca-Cola.

Девушка добавила, что иногда в кафе продают свежевыжатый апельсиновый сок или «водичку с хлоркой».

«А я всю беременность прибухивала по маленькому бокальчику дорогого красного. И отличная дочь вышла, скажу тебе. Так что жди, я скоро прилечу и все исправлю», — написала Рита Дакота.

Другие подписчицы признались, что тоже какое-то время употребляли алкоголь во время беременности. Однако они не знали, что уже находятся в положении.

Напомним, что медики категорически запрещают беременным употреблять спиртные напитки и курить. Это связано с тем, что токсичные вещества попадают в кровь и вредят будущему ребенку.

Врачи также говорят, что не стоит злоупотреблять чаем и кофе, поскольку эти напитки бодрят и вызывают тахикардию у плода. Специалисты отмечают, что для матери здоровье будущего ребенка должно быть на первом месте. От вредных привычек врачи рекомендуют отказаться на этапе планирования ребенка.