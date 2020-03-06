Националисты «Азова» закидали яйцами депутата Верховной рады

Киев, 6 марта. Националисты «Азова» забросали депутата Верховной рады от фракции «Слуга народа» Максима Бужанского яйцами после вечернего эфира программы «Народ Против» на телеканале ZIK. Об этом сообщил сам парламентарий в личном Telegram-канале.

Бужанский рассказал, что о готовящейся провокации его предупреждали, и, как и планировалось, в определенное время на него набросилась «толпа персонажей с битами».

«И верно, в 00.30 толпа персонажей, человек 35–40, с битами, представившиеся ветеранами полка «Азов» и прибывшие на автомобилях Аа1154 ХІ Mitsubishi L200 черный, АА0714 Ха белый Mercedes-Benz Sprinter, с помощью нескольких яиц одержали убедительную победу над моим костюмом», — написал он.

Парламентарий заявил, что «не особо впечатлен» произошедшим, и заверил, что костюмов у него «явно больше», чем яиц у радикалов.

«Переживаю не испугались ли ребята, всего-то четыре десятка, вот так взяли, и решились на такой отчаянный шаг. Руслан Георгиевич [Рябошапка], но вам же это все равно не помогло, верно?» — добавил он, обращаясь к экс-генпрокурору Украины, которого ранее отправили в отставку.

Бужанский был инициатором отставки Рябошапки, которому накануне Рада выразила недоверие. Представитель «Слуги народа» назвал генпрокурора «пустым местом» и обвинил его в том, что коррупционеры остаются на свободе. Он констатировал, что у Украины нет генерального прокурора, вместо него этот пост занимает генпрокурор бывшего президента страны Петра Порошенко.

В результате уход Рябошапки поддержали 263 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов, напоминает «Газета.ru».