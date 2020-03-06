Захарова уличила Нидерланды в попытке надавить на суд перед заседанием по делу МН17

Москва, 6 марта. Медийная кампания, которую запустили Нидерланды перед рассмотрением дела о крушении малайзийского Boeing, является грубой попыткой надавить на суд Гааги. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам дипломата, цель информационной кампании Нидерландов — обезопасить себя и скрыть подтасовку фактов. Как подчеркнула Захарова, в рамках данной компании Совместная следственная группа (ССГ) «объявила о наличии неких свидетелей, имена которых засекречены».

«Из публичного дискурса выпадают при этом такие важные вопросы, как незакрытие Украиной неба, по-прежнему игнорируется и переданный Россией массив данных. Медийная кампания зато набирает обороты. <…> Все вышеперечисленное мы квалифицируем как грубую попытку давления на суд», — подытожила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Захарова отметила, что подобные действия далеки от «высоких норм», на которые ссылались ранее западные партнеры России, передает «Царьград».

Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донбассе в июле 2014 года. По предварительным данным, самолет был сбит зенитной ракетой. Все 298 человек, находившихся на борту рейса МН17, погибли.

Начавшая расследование ССГ практически сразу бездоказательно обвинила в случившемся Россию. Кроме того, группа отказалась от помощи российской стороны и не стала принимать в расчет предоставленные Москвой доказательства. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад назвал расследование политизированным, а глава малайзийского МИД Сайфуддин Абдулла подчеркнул, что его страна не намерена возлагать вину за трагедию на кого-либо, пока не изучит все доказательства, пишет Infox.ru.

Суд по делу о крушении МН17 начнется в Гааге 9 марта. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет предвосхищать решения суда, однако российская сторона проанализирует итоги.