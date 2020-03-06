Захарова рассказала, как положить конец фейкам и спекуляциям Британии по делу Скрипалей

Москва, 6 марта. Власти Великобритании используют историю с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери для давления на Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Российский дипломат подчеркнула, что для Британии история в Солсбери — мнимый аргумент для запугивания международного сообщества. Британские власти по-прежнему отказываются от обсуждения инцидента, добавила он.

«Мы настаиваем на профессиональном, объективном и непредвзятом расследовании того, что там ( в Солсбери. — Прим. ФАН) произошло. Хотела бы особо подчеркнуть, все эти годы, а уже прошло два года с этого инцидента, все это время мы ни разу не прекращали и не отказывались от наших требований, от организации встречи с российскими гражданами», — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

При этом, указала Захарова, Соединенное Королевство не идет на контакт и пренебрегает своими обязанностями. По ее мнению, такой подход не соответствует нормам международного права.

«Убеждена, что только открытый диалог профессионалов, основанный на праве, позволит положить конец британским спекуляциям, снимет вопросы и фейки. Думаю, это войдет в учебники как пример масштабной кампании дезинформации», — высказалась Захарова.

В марте 2018 года в британском Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Лондон голословно обвинил в случившемся Россию. Москва все обвинения отвергает и потребовала предоставить материалы расследования, однако британские власти отказываются их предоставить под различными предлогами.