В России дали ответ от имени Жеглова на использование Западом Высоцкого в информвойне

ФБР запустило в соцсетях на территории США рекламу на русском языке с образом Владимира Высоцкого. С помощью нее американская спецслужба приглашает к сотрудничеству информаторов. Политический аналитик издания PolitRussia.ru Роман Романов объяснил, на что рассчитывает ФБР, и каким может быть ответ России на информационную войну, объявленную против нее Вашингтоном.

Рекламная кампания с черно-белой фотографией советского артиста и надписью на ней «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого» запущена в Facebook и Instagram 24 февраля 2020 года. Судя по библиотеке рекламы Facebook, в тот же день проживающим в США русскоговорящим пользователям стали показывать объявления с текстом: «Информация, предоставляемая ФБР населением, является наиболее эффективным средством борьбы с угрозами. Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР, просим вас обратиться к нам». Одно из них подписано: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих», а второе: «Мы готовы к разговору. Дело за вами».

«Последние два года ФБР активно работает по так называемому русскому вопросу. В конце позапрошлого года американская спецслужба, например, искала людей, которые активно владеют русским языком. По аналогичной повестке работает и Пентагон. Где-то в середине прошлого года, помню, вывешивались объявления на сайтах о наборе новых кадров, и главное требование к ним было — это владение русским языком», — напомнил в комментарии Федеральному агентству новостей политический аналитик Роман Романов.

По его словам, причиной такого интереса к русской теме со стороны ФБР и Пентагона является тренд по поиску «русского следа» во внутренних делах США, запущенный демократами, которые никак не могут простить Дональду Трампу его победу на президентских выборах 2016 года.

«А сейчас они ищут россиян, которые живут или проживали в США, и пытаются вскрыть их подноготную. Посмотрите на историю с Олегом Тиньковым. Русского бизнесмена задержали на территории третьей страны только из-за того, что некоторое время он жил в США и вел там некую экономическую деятельность. А истории с Марией Бутиной или Виктором Бутом? Это все звенья одной цепи. По сути, США сейчас ищут способы давления на российских граждан, чтобы потом получить инструменты давления на российскую власть. И это уже больше, чем просто информационная война», — полагает Роман Романов.

Собеседник ФАН считает, что реакцией российских спецслужб на действия ФБР может быть аналогичная информационная кампания.