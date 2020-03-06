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В России дали ответ от имени Жеглова на использование Западом Высоцкого в информвойне

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В России дали ответ от имени Жеглова на использование Западом Высоцкого в информвойне

ФБР запустило в соцсетях на территории США рекламу на русском языке с образом Владимира Высоцкого. С помощью нее американская спецслужба приглашает к сотрудничеству информаторов. Политический аналитик издания PolitRussia.ru Роман Романов объяснил, на что рассчитывает ФБР, и каким может быть ответ России на информационную войну, объявленную против нее Вашингтоном.

В России дали ответ от имени Жеглова на использование Западом Высоцкого в информвойне

Рекламная кампания с черно-белой фотографией советского артиста и надписью на ней «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого» запущена в Facebook и Instagram 24 февраля 2020 года. Судя по библиотеке рекламы Facebook, в тот же день проживающим в США русскоговорящим пользователям стали показывать объявления с текстом: «Информация, предоставляемая ФБР населением, является наиболее эффективным средством борьбы с угрозами. Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР, просим вас обратиться к нам». Одно из них подписано: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих», а второе: «Мы готовы к разговору. Дело за вами».

В России дали ответ от имени Жеглова на использование Западом Высоцкого в информвойне

«Последние два года ФБР активно работает по так называемому русскому вопросу. В конце позапрошлого года американская спецслужба, например, искала людей, которые активно владеют русским языком. По аналогичной повестке работает и Пентагон. Где-то в середине прошлого года, помню, вывешивались объявления на сайтах о наборе новых кадров, и главное требование к ним было — это владение русским языком», — напомнил в комментарии Федеральному агентству новостей политический аналитик Роман Романов.

По его словам, причиной такого интереса к русской теме со стороны ФБР и Пентагона является тренд по поиску «русского следа» во внутренних делах США, запущенный демократами, которые никак не могут простить Дональду Трампу его победу на президентских выборах 2016 года.

В России дали ответ от имени Жеглова на использование Западом Высоцкого в информвойне

«А сейчас они ищут россиян, которые живут или проживали в США, и пытаются вскрыть их подноготную. Посмотрите на историю с Олегом Тиньковым. Русского бизнесмена задержали на территории третьей страны только из-за того, что некоторое время он жил в США и вел там некую экономическую деятельность. А истории с Марией Бутиной или Виктором Бутом? Это все звенья одной цепи. По сути, США сейчас ищут способы давления на российских граждан, чтобы потом получить инструменты давления на российскую власть. И это уже больше, чем просто информационная война», — полагает Роман Романов.

Собеседник ФАН считает, что реакцией российских спецслужб на действия ФБР может быть аналогичная информационная кампания.

«Как сегодня принято в Интернете? Если тебя кто-то обижает, информационно атакует, ты либо игнорируешь, либо активно троллишь. Думаю, Россия в этом плане может нечто подобное предпринять, взяв, например, портрет американской знаменитости и написав, условно, что мы готовы к встрече, которую вы предлагаете. Вот таким может быть ответ Жеглова», — добавил Роман Романов.

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