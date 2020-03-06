Поклонники потребовали скорую после нового фото Медведевой

Москва, 6 марта. Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в Instagram новые фотографии, после просмотра которых впечатлившиеся поклонники потребовали вызвать им скорую помощь.
Спортсменка выложила в своем аккаунте два черно-белых снимка, на которых предстала в непривычном для болельщиков образе — в коктейльном черном платье и на шпильках.
Фанаты женственный образ оценили высоко. Многие признались, что испытали настолько сильный шок, что задумались о вызове врачей.
«Ало, скорая?????» — написала пораженная dana29v.
«Жень, спасибо, что не ночью выложила. А то я бы точно не уснула», — отметила medvedevateams.
«Инфаркт всего», — заявила annsaaal.
«Мать моя женщина. Не жалеешь ты нас, Евгения, не жалеешь», — высказалась e.lena0207.
«Вызываю наряд спасателей !!!!! Медведева выложила фото», — сообщила ekaterina_bozhyn.
«Спасите», — попросил пользователь medochan_fan.
«Вот это пантера», — отметил грацию спортсменки tsarxx.
«С ума сошла», — решила nata_novak27.
Взбудораженные фанаты не пожалели для спортсменки комплиментов, отметив ее точеную фигуру, и назвали ее «богиней» и «королевой».
Некоторые пришли к выводу, что юная фигуристка Женя уже выросла и стала «красивой и эффектной девушкой».
Ранее известная спортсменка удивила подписчиков снимком с тренировки, напоминает портал «Дни.ру». Она появилась на льду в откровенном ярко-розовом костюме и чулках. «Господи. Это что за порно?»; «Лифчик Туктамышевой почуял конкуренцию»; «В последнее время у Жени пошла тенденция на оголение», — написали тогда фанаты в комментариях.