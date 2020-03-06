Поклонники потребовали скорую после нового фото Медведевой

Москва, 6 марта. Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в Instagram новые фотографии, после просмотра которых впечатлившиеся поклонники потребовали вызвать им скорую помощь.

Спортсменка выложила в своем аккаунте два черно-белых снимка, на которых предстала в непривычном для болельщиков образе — в коктейльном черном платье и на шпильках.

Фанаты женственный образ оценили высоко. Многие признались, что испытали настолько сильный шок, что задумались о вызове врачей.

«Ало, скорая?????» — написала пораженная dana29v. «Жень, спасибо, что не ночью выложила. А то я бы точно не уснула», — отметила medvedevateams. «Инфаркт всего», — заявила annsaaal. «Мать моя женщина. Не жалеешь ты нас, Евгения, не жалеешь», — высказалась e.lena0207. «Вызываю наряд спасателей !!!!! Медведева выложила фото», — сообщила ekaterina_bozhyn. «Спасите», — попросил пользователь medochan_fan. «Вот это пантера», — отметил грацию спортсменки tsarxx. «С ума сошла», — решила nata_novak27.

Взбудораженные фанаты не пожалели для спортсменки комплиментов, отметив ее точеную фигуру, и назвали ее «богиней» и «королевой».

Некоторые пришли к выводу, что юная фигуристка Женя уже выросла и стала «красивой и эффектной девушкой».

Ранее известная спортсменка удивила подписчиков снимком с тренировки, напоминает портал «Дни.ру». Она появилась на льду в откровенном ярко-розовом костюме и чулках. «Господи. Это что за порно?»; «Лифчик Туктамышевой почуял конкуренцию»; «В последнее время у Жени пошла тенденция на оголение», — написали тогда фанаты в комментариях.