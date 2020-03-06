ДНР заявила о возвращении ВСУ на позиции у Петровского

Донецк, 6 марта. Бойцы ВСУ вернулись на позиции у Петровского в Донбассе, где осенью состоялся отвод сил и средств, заявили в управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

«В настоящее время наши наблюдателями на позициях у района разведения сил и средств №3 в районе н.п. Петровское-Богдановка зафиксировано возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудования ими новых позиций», — говорится в сообщении военного ведомства ДНР.

Кроме того, как указали в НМ ДНР, украинские силовики, пытаясь обелить свои нарушения, обвиняют донецких военнослужащих «в нарушении перемирия и открытии огня в границах участка разведения», отметил «Царьград».

ДНР обратилась к международным наблюдателям с призывом проинспектировать участок разведения сил и средств в районе Петровского и зафиксировать факт нарушения украинскими бойцами минских договоренностей. Народная милиция республики также требует от наблюдателей добиться выполнения украинскими силовиками договоренностей по разведению сил и средств, указал RT.

Украина и ДНР уже дважды отводили силы от линии соприкосновения в районе Петровского. Первый раз это произошло в 2016 году, однако вскоре силовики вернулись на оставленные позиции. Второй раз стороны разводили силы осенью прошлого года.