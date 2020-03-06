В ДНР заверили Киев, что никто не спасет ВСУ в случае нового «котла»

Киев перед саммитом «нормандской четверки» демонстрирует агрессивную риторику, в результате которой обстановка в Донбассе может привести к активным боям. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал лейтенант Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной «Варяг»).

ВСУ возвращаются на позиции

Вооруженные силы Украины вернулись на позиции у Петровского на территории Донбасса, где осенью прошлого года прошел в рамках Минских соглашений отвод сил и средств. Об этом заявляет управление Народной милиции Донецкой Народной Республики.

«В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств номер три в районе «Петровское-Богдановка» зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудования ими новых позиций», — сообщил представитель ведомства.

Управление Народной милиции ДНР обратилось к международным наблюдателям с просьбой немедленно проинспектировать данный участок разведения сил и средств.

«Украинское миролюбие»

Как отметил Александр Матюшин, возвращение украинских войск на линию разграничения по линии населенных пунктов «Петровское-Богдановка» оказалось вполне предсказуемым, потому что киевские власти пошли на этот шаг вынуждено. По его мнению, таким образом украинские власти демонстрируют свое «миролюбие» перед саммитом «нормандской четверки», который должен состоятся весной.

«Стоит ожидать ввод украинских войск в населенном пункте Золотое-5, где также было совершено в прошлом году разведение войск. Подобные действия говорят о нежелании Киева переходить к реализации мирного процесса в Донбассе. Они идут курсом на войну. Власти Украины в очередной раз доказывают свою недоговороспособность и бессмысленность ведения с ними каких-либо переговоров. Пока наши политики о чем-то договариваются с украинскими дипломатами в Минске, от украинских обстрелов продолжают гибнуть как военнослужащие, так и мирные граждане молодых республик Новороссии», — пояснил Александр Матюшин.

При этом Варяг предупредил, что в случае очередных масштабных провокаций Вооруженных сил Украины и нежелания Киева идти на компромиссы в деле мирного урегулирования конфликта в Донбассе, украинские военные могут попасть в очередной котел.

«Из него не спасут никакие договоренности с ведущими мировыми державами», — заключил Александр Матюшин.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.