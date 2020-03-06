Минздрав Камеруна сообщил о первом случае заражения коронавирусом

Яунде, 6 марта. В Камеруне зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса — инфицированным оказался 58-летний гражданин Франции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Камерун.

По данным издания, мужчина накануне приехал в столицу страны — Яунде. Медики поместили его на карантин. Врачам предстоит установить круг людей, с которыми контактировал мужчина, после чего у них будут взяты анализы. Подчеркивается, что власти республики предпринимают комплекс мер, направленных на профилактику распространения коронавируса.

Премьер-министр Камеруна был проинформирован об инциденте, после чего он распорядился усилить наблюдение за больным. Заболевший гражданин Франции помещен в изолятор Центрального госпиталя Яунде, где ему оказывают надлежащий уход. Министр здравоохранения заявляет, что правительство принимает все меры для сдерживания распространения вируса.

Министр здравоохранения призывает всех проявлять бдительность и соблюдать правила гигиены. Власти Конго принимают во внимание факты заражения в других африканских странах. Некоторые путешественники при подозрениях на болезнь отправляются на карантин.

Правительство страны ведет активное наблюдение за распространением заболевания и осуществляет все необходимые меры безопасности и проверки населения с момента возникновения эпидемии COVID-19, именно это позволило оперативно выявить случай первого заражения.

Вспышка болезни, вызванная новым коронавирусом COVID-19, была зарегистрирована в китайской провинции Хубэй. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного значения. В Китае число подтвержденных случаев заражения превысило отметку в 80 тысяч человек, почти три тысячи из них скончались.