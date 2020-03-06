Сирия, 6 марта. Курдские боевики сбили беспилотник в Ракке. Минобороны Турции заявило о гибели 21 солдата армии САР в Идлибе в ответ. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыла ответный огонь по опорным пунктам «оппозиции» в Алеппо и в Хаме.

ВС Турции и союзные силы: подтвердили гибель двух военнослужащих в Идлибе 4 марта и заявили о гибели 21 военнослужащего сирийской армии в результате ответного обстрела.

«Сирийская национальная армия» (СНА): совершила вылазку в зоны контроля курдских боевиков и нанесла удар из тяжелой артиллерии по укрытиям «Отрядов народной самообороны» (YPG).

«Демократические силы Сирии» (SDF): открыли огонь из артиллерии по позициям протурецких сил на севере Алеппо, в Ракке отразили атаку «Сирийской национальной армии».

Провинция Алеппо

Как сообщает курдский портал Rojava Network боестолкновения на линии разграничения сторон на севере Алеппо продолжились. Ночью протурецкие боевики открыли огонь по укреплениям курдских боевиков из состава «Отрядов народной самообороны» (YPG) у поселков Шейх-Исса, Эрбиль и в окрестностях деревни Мареа к востоку от города Тель-Рифат. Позднее стороны обменялись ракетно-артиллерийскими ударами у дервени Курт-Вайран.

Ночью сирийская армия нанесла удар из тяжелой артиллерии по укрытиям боевиков «вооруженной оппозиции» у города Дарат-Изза, где сутками ранее отмечалась высокая интенсивность обстрела позиций правительственных сил. «Сирийская национальная армия» с поддержкой беспилотников Турции вела непрерывный огонь по линиям обороны САА.

Провинция Идлиб

Минобороны Турции сообщило что в Сирии пострадали при обстреле со стороны армии Башара Асада двое турецких военнослужащих 4 и 5 марта. По заявлению Анкары, в ответ турецких беспилотник нанес удар по опорным пунктам САА, что привело к гибели 21 военнослужащего. В ходе атаки также были уничтожены две артиллерийские и две ракетные пусковые установки.

Как сообщает радио Sputnik, с 00.00 в Идлибской зоне деэскалации вступило в силу соглашения о прекращении огня. Сообщается, что в районе города Серакиб, вокруг которого разворачивались основные бои между САА и оппозицией, никаких боевых действий не ведётся. За час до назначенного перемирия в Идлибской зоне деэскалации боевики устроили перестрелку на дороге Кафр Амин — Серакиб. По информации военного корреспондента Евгения Поддубного, террористы вели массированный обстрел укрытий армии и союзных сил, на трассе были подбиты ракетами пять автомобилей.

Провинция Ракка

На севере провинции боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) подбили беспилотник, который отслеживал их позиции у трассы М4, о чем сообщает военно-аналитический Twitter-канал Not Woofers.

Пресс-центр SDF также заявил, что курдским отрядам удалось отразить нападение «Сирийской национальной армии» в окрестностях трассы, в результате чего погибло два боевика. По информации портала ANF News, курды нанесли удар из ракетных установок по местам скопления боевиков СНА в ответ на обстрел прилегающей деревни.

Провинция Хама

На севере Хамы у административной границы с провинцией Идлиб, сирийская артиллерия обстреляла позиции боевиков в ответ на провокации у деревни Ас-Сирмания и открыла огонь по укреплениям террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» у поселка Аз-Зияра, Дакмак, Анкави и Аль-Машик, как сообщает источник в сети Twitter (mohmad_rasheed).