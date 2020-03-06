Экономист рассказал, какие банки меньше всего подвержены риску дефолта

Москва, 6 марта. Руководитель экономической программы Московского центра Карнеги Андрей Мовчан назвал преимущество государственного банка над частным. Он также объяснил, как выбрать банк, который точно не обанкротиться.

Дефолт может грозить частным банкам, поскольку в России они вынуждены конкурировать с государственными, отметил экономист. При этом государственные банки достаточно легко выигрывают конкуренцию за счет своих возможностей, привилегий и масштаба. Дело в том, что государство может помочь таким банкам как акционер, а у акционеров частных финорганизаций не всегда есть такое количество средств и желание спасать банк, указал Мовчан.

«У государства достаточно денег, чтобы государственные банки не объявляли дефолт», — сказал эксперт в интервью Ura.ru.

Более того, по мнению Мовчана, крупные государственные банки вряд ли сейчас находятся на грани дефолта, и изменение ситуации маловероятно.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» ранее включил 38 российских банков в группу риска, напомнила «Газета.ру». По мнению аналитиков, эти кредитные организации могут столкнуться с дефолтом в течение ближайшего года, пишет «Царьград».