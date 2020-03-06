Захарова назвала уничтожение боевиков в Идлибе правом и обязанностью властей Сирии

Москва, 6 марта. Ликвидацией боевиков, находящихся в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб, должны заниматься только власти Сирии и силы, законно пребывающие в этой стране. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«[Боевики] должны уничтожаться сирийскими силами и теми силами, которые на законных основаниях находятся в Сирии. Это право и обязанность сирийского государства», — подчеркнула она.

Напомним, в январе находящиеся в Идлибе террористы атаковали мирное население, после чего Сирийская арабская армия (САА) начала операцию против радикалов. Ситуация в регионе обострилась еще больше, когда 27 февраля погибли турецкие солдаты. Террористы атаковали позиции САА в зоне деэскалации. Правительственные войска Сирии были вынуждены открыть ответный огонь, однако среди боевиков почему-то находились турецкие военнослужащие. Российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) запрашивал координаты солдат из Турции, находившихся в районе боевых действий. В ЦПВС подчеркнули, что турецких военнослужащих не должно было быть на позициях боевиков.

Чтобы обсудить сложившуюся в Идлибе ситуацию с президентом РФ Владимиром Путиным, 5 марта в Москву прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как пишет Infox.ru, переговоры лидеров двух стран длились более шести часов. В результате стороны заключили новое соглашение, договорились создать коридор безопасности в Идлибе и организовать совместное патрулирование трассы М4. Кроме того, с 6 марта в зоне деэскалации начал действовать режим прекращения огня, передает «Царьград».