Галкин показал на видео, как Лиза и Гарри общаются с домовым

Москва, 6 марта. Дети примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина Гарри и Лиза часто находят себе развлечения и без современных гаджетов. Галкин в своей социальной сети Instagram выложил видео, на котором показал, как играет с дочкой Лизой.

На кадрах брат и сестра общаются с «домовым», который недавно поселился в их замке. Галкин показал, как дети пишут ему записки и передают сладости, а отец им за это оставляет «волшебные кристаллы» и марки.

«Последнее время таинственный Домовой оставляет Гарику и Лизе по дому в неожиданных местах волшебные кристаллы», — прокомментировал пост Галкин.

Напомним, известный российский блогер Вадим Манукян объяснил, что считает серьезным давлением на детей певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина — Лизу и Гарри — свалившуюся на них популярность. По его словам, Пугачева и Галкин с детства хотят приучить детей к тому, что они должны быть популярными. Как уточнил Манукян, родители, возможно, готовят детей к шоу-бизнесу. Блогер считает, что Пугачева боится не успеть дать детям все, что может помочь им в жизни. При этом Манукян подчеркнул, что при таком давлении дети звездной пары уйдут, закроются от публики. Манукян рассказал, что у Гарри и Лизы Галкиных нет детства.

Напомним, звездные родители часто публикуют видео и фотографии о своими детьми в Сети. 19 февраля Галкин опубликовал новое видео с двойняшками Гарри и Лизой на своей странице в Instagram. Шоумен показал, чему дети примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой научились на горнолыжном курорте.