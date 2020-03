Киркоров объяснил, почему на Евровидение-2019 поехал Лазарев, а не Little Big

Москва, 6 марта. Король российской поп-эстрады Филипп Киркоров объяснил, почему группа Little Big не поехала на Евровидение в 2019 году, и вместо молодых музыкантов из Петербурга Россию представлял певец Сергей Лазарев.

Ранее о том, что группа Little Big подавала заявку на участие в конкурсе, рассказал ее лидер Илья Прусикин. По его словам, у них был подходящий трек You Are My Love.

«Саша Гудков (соведущий «Вечернего Урганта». — Прим. ФАН) взялся передать его Филиппу Бедросовичу. Но ничего не выгорело. Мы были готовы!» — поделился он в эфире шоу «Осторожно Собчак!».

Поясним, в 2019 году выбором кандидатов на конкурс занимался не Первый канал, а телеканал «Россия», с который тесно сотрудничает Киркоров. Он принимал участие в отборе артистов на конкурс, помогал поставить номер и записать песню для шоу.

После заявления Прусикина о провальной попытке попасть на Евровиденье, Филипп Бедросович признался, что уже с трудом может вспомнить события тех дней, но если ему не изменяет память Little Big просто опоздали с заявкой.

«Точно не помню, но, кажется, уже тогда определился участник от России — Лазарев. По-моему, я так ему ответил», — пояснил Киркоров в интервью Ксении Собчак.

От прогнозов по поводу выступления Little Big на конкурсе в этом году певец воздержался, заметив лишь, что у возможности проявить себя есть у всех участников, «а если артист талантливый, как Little Big, то шансы есть».

К слову сам Лазарев ранее назвал решение послать на Евровидение Little Big стратегическим правильным. Продюсер Яна Рудковская заявила, что не сомневается в победе петербуржцев и уверена, что они точно всех «порвут». По мнению продюсера и композитора Виктора Дробыша, у Little Big «есть шанс притащить «Евровидение» за уши в Россию», сообщала ранее НСН.

С участием в конкурсе группу поздравили и некоторые политики. В частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский даже станцевал под их песню Faradenza, выложил видео в своем Twitter, где пожелал музыкантам удачи.

«Поздравляю Little Big с участием в Евровидении, уверен, у вас все будет Окей», — написал он.

Как отмечает телеканал 360, подписчикам отчаянный танец Жириновского очень понравился. Они назвали лидера ЛДПР «танцором диско» и «дэнсмашиной» и «танцором диско».