МИД Греции заявил, что Анкара отправляет к границам ЕС мигрантов вместо беженцев

Загреб, 6 марта. Европейский союз имеет все доказательства того, что Турция отправляет на границу с Грецией не беженцев из сирийского Идлиба, а мигрантов, давно живущих в стране. Об этом заявил глава МИД Греции Никос Дендиас.

Он выступил на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС в столице Хорватии.

«Мы обсуждаем сегодня ситуацию на южной морской и наземной границе с Турцией. Мы видим там массовое движение мигрантов к греческим и европейским границам. Это мигранты, которые жили в Турции на протяжении многих лет. У нас есть все доказательства, что это движение было создано и организовано Турцией. И я скажу твердо, что ЕС не позволит использовать в своих целях человеческие страдания», — подчеркнул он.

В конце февраля турецкие власти заявили, что Анкара больше не в состоянии сдерживать поток сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Старый свет по морю или суше, напоминает «Газета.ru». Турция открыла свои границы с ЕС, а ее президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в Европу отправились сотни беженцев, но в ближайшем будущем их будут миллионы.

Позволив беженцам перемещаться, Анкара пытается добиться дипломатической поддержки ЕС в кризисе в Сирии. При этом сама турецкая сторона свои действия «политическим шантажом» не считает.

Накануне в целях защиты рубежей от возврата беженцев турки перебросили к границам около тысячи бойцов спецназа полиции, чтобы помешать погранслужбам Греции вытеснить мигрантов обратно.