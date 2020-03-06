Светлакова отхлестали кожаной плеткой за отказ оскорблять Соловьева

Москва, 6 марта. Известный российский шоумен, юморист и актер Сергей Светлаков получил более десяти ударов плеткой за то, что отказался оскорблять ведущего канала «Россия-1» Владимира Соловьева. Перед сложным выбором бывшего члена команды КВН поставили на YouTube-шоу Comment Out.

Светлаков встретился на передаче с певицей Верой Брежневой. По условиям шоу актер взял карточку с именем знаменитости, а затем вытащил еще две карточки с действиями на выбор. В итоге шоумену нужно было решить, что он предпочтет — написать Соловьеву оскорбительное сообщение в соцсетях или быть избитым плетью во время поедания печенья. Брежнева отметила, что Светлаков слишком долго выбирает между двумя вариантами.

«Для тебя это будни, для меня — первый раз. Меня печеньем кормят, хлещут. Что мне пацаны скажут со двора?» — ответил юморист.

В итоге вместо отправки оскорбительного сообщения шоумен предпочел физическое наказание. Бывшего члена команды «Уральские пельмени» должны были хлестать кожаной плеткой в течение одной минуты. Во время наказания Светлаков нецензурно ругался, но при этом просил бить его сильнее.

Ранее Вера Брежнева попробовала себя в роли стендап-комика на сцене шоу Comedy Club. Во время выступления певица напомнила, что снималась с Сергеем Светлаковым в фильме «Джунгли». Брежнева пошутила по поводу слухов, которые ходили о ее романе с юмористом.