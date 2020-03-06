Сбежавший в Россию из США из-за ювенальной юстиции Камышин пришел в ужас от лжи в СМИ

Выходец из бывшего Советского Союза Константин Камышин хотел защитить своих детей от американских методов воспитания, но не нашел в этом поддержки супруги. Вместе с 14-летним сыном в январе этого года Константин покинул США, а в России ему пришлось столкнуться с предвзятостью либерально настроенных СМИ. В истории разбиралось Федеральное агентство новостей.

Пойти против закона

Константину Камышину вместе со своим сыном пришлось бежать из Соединенных Штатов в Россию: власти США обвинили его в жестоком обращении со своими детьми.

У Камышина — трое детей: две дочери 17 и 16 лет и четырнадцатилетний Артур.

По словам Константина, методы воспитания детей у него были жесткими, но справедливыми.

«Я не давал детям делать то, что они хотят, заставлял их трудиться, заставлял их дома сидеть, уроки делать», — вспоминает многодетный отец.

Камышин считает, что его дочерям не нравился такой контроль.

«Моя средняя дочь Николь ужасно характерная. Однажды она смотрела какой-то совершенно не детский фильм на телефоне, и я отнял телефон. Тогда девочка перепрыгнула забор и убежала. Я нашел ее через несколько кварталов от дома», — делится эмоциями Камышин.

Одна из дочерей в обиде на отца сказала полиции, что тот якобы избивал ее и мать.

«Власти выгнали меня из дома и предупредили жену, что если она будет на моей стороне, у нее тоже заберут детей», — рассказывает Камышин.

Ему пришлось покинуть свой дом. Все дети на тот момент оставались с матерью.

«Мой сын, Артур, бился за правду. Над ним начали дома издеваться и угрожать. Он убежал ко мне домой и стал жить со мной. Это было против закона, так как я общаться с ним совсем не могу согласно предписанию властей», — поясняет Константин Камышин.

Дурное влияние

Втайне Камышин купил билеты на самолет и покинул Калифорнию. До этого он пробовал помириться с женой и дочерьми.

«Затем я понял, что здесь, в этой стране, просто морально убьют моего сына. Я взял Артура и улетел в Россию. Думаю, я здесь останусь: четыре года мне осталось сына воспитать, а там, если меня будут за это наказывать, то пускай наказывают», — говорит Константин. Сейчас он и его сын Артур живут в Белгороде, у родственников.

Женская половина семьи Камышиных попала под дурное влияние, уверен Камышин.

«У моей жены Оксаны появилась подруга, Ольга. Она приезжала к ней и рассказывала, как можно развестись с мужем. Моя жена на это не велась, и тогда Ольга решила лично общаться с моими дочерьми. На что моя дочь Николь побежала в полицию спасать маму и себя», — с сожалением говорит американский беглец.

Возвращаться в США Камышин не намерен.

«Я родился в СССР, я хочу подавать здесь на гражданство, хочу, чтобы и сын стал гражданином России, — уверенно заявляет мужчина. — Я устроюсь здесь на работу, сын пойдет в школу, просто будем спокойно здесь жить. Сейчас мы общаемся с юристами и адвокатами и смотрим, какую тактику выбрать. Мы находимся в России по туристической визе. Сын ходит на тренировки, познакомился с родственниками, учит русский язык через приложение».

«Она хотела меня уничтожить»

После того как Константин и его сын оказались в России, его историей заинтересовались журналисты либерального толка. Корреспондент издания «МБХ-медиа», принадлежащего опальному олигарху Михаилу Ходорковскому, встретилась с Камышиным и его сыном.

«Мы встретились с Татьяной в торговом центре. Я планировал сначала просто побеседовать с ней, без записи, предварительно рассказать историю. Но журналистка туда пришла и сразу начала задавать жесткие вопросы, хотя я пытался ей объяснить, что пока не хочу ничего говорить под запись», — возмущается собеседник ФАН.

По мнению Камышина, либеральная журналистка в погоне за популярностью решила написать обвинительный материал.

«Татьяна вышла на мою жену, выслушала ее и позвонила мне, чтобы уже не брать интервью, а просто уничтожить меня по полной», — вспоминает Камышин.

Журналистка «МБХ-медиа» повела себя неэтично, полагает он.

«Я сразу дал понять корреспондентке, что даже в США не было озвучено никаких доказательств моей вины, ведется разбирательство. Психологи общались со всей нашей семьей. И потом, я просто не хочу общаться и не даю никакого права на публикацию. Татьяна тогда сказала мне, что ей не нужно никакого права на публикацию, и заявила, что «я буду печатать то, что я хочу». Она не хотела предоставить читателю и мою сторону тоже. Она хотела просто огульно меня обвинить, — негодует Камышин. — Она даже пообещала моей жене, что так меня разгромит в своей статье, что власти России выбросят меня из страны».

«Я никому не давала разрешения на публикацию этой информации»

Супруга Константина Оксана отказалась рассказать корреспонденту Федерального агентства новостей суть конфликта со своим мужем. Она заявила, что не намерена распространяться об этой истории в прессе.

«Все, что я могу вам сказать — это то, что я буду добиваться возвращения своего сына», — сказала Оксана.

Она также удивилась, когда узнала о появлении статьи с ее комментариями в издании «МБХ-медиа».

«Я никому не давала разрешения на публикацию этой информации», — подчеркивает мать Артура.

Оксана рассказала о произошедшем в ее семье в частном порядке, подчеркнув, что не дает разрешения на его распространение.

Таким образом, корреспондент «МБХ-медиа» не уведомила мать Артура Камышина о записи разговора и дальнейшей его публикации в издании.

По праву соотечественника

Член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод отмечает, что произошедшая ситуация — достаточно типичный случай.

«Мы разбирались с подобными историями. В частности, стоит вспомнить дело Богданы Осиповой, которая вывезла своих детей в Россию, в Калининград, поскольку ее муж, американец, избивал ее, их детей, грубо к ним относился», — приводит пример Брод.

Однако Осипова совершила ошибку, стоившую ей свободы.

«Ее ошибка была в том, что она вернулась в США, и там ее арестовали, — поясняет Брод. — Оксана хотела оформить развод с мужем и решить проблему на добровольных началах. Но муж Богданы возбудил уголовное дело, и сейчас Осипова находится в американской тюрьме».

В данном случае, вероятно, в дальнейшем будет вестись борьба за детей между Константином и его женой Оксаной.

«Можно сказать, что возникло ментальное непонимание, отсутствие общих представлений на семейное воспитание, — рассуждает Брод. — Нужно выяснять, насколько суровым было обращение отца к детям».

У Константина и его сына есть все возможности остаться в России, полагает член СПЧ.

«Что касается перспектив нахождения в России, я их вижу. Отец являлся уроженцем Узбекистана, является носителем русского языка. Думаю, на этом основании он как соотечественник получит разрешение на временное пребывание и в будущем сможет претендовать на получение гражданства РФ», — убежден собеседник ФАН.

Ребенок будет проживать с отцом и также сможет получить вид на жительство, а затем и гражданство РФ.

«Константин может добиваться расторжения брака дистанционно и дальше строить свою жизнь здесь, в России», — полагает Брод.

Назад пути нет

Юрист и правозащитник Александр Ионов уверен, что теперь Константину нельзя покидать пределы России.

«Киднеппинг в США — это очень серьезное преступление, и, соответственно, если отец выедет за пределы РФ — он, безусловно, будет арестован», — подчеркивает правозащитник.

В большинстве стран мира мужчину ждет экстрадиция в США и все прелести американского правосудия.

«Сроки там большие, ему может грозить по законам Калифорнии до десяти лет заключения под стражей», — предполагает Ионов.

Однако шансы остаться в России у мужчины есть. Для этого ему даже не нужно добиваться убежища в России.

«У нас есть программа поддержки соотечественников. В отношении Константина должна эта программа и сработать, — рассуждает правозащитник. — По идее Камышину должны сначала дать разрешение на временное проживание, социальные службы должны помочь, организовать ему регистрацию по месту жительства».

Сын Константина также имеет возможность остаться в России, которая станет для него второй родиной.

«Если бы мальчика удерживали насильно — возможно отца ждала бы экстрадиция, и ребенок вернулся бы в США. Но мы видим, что мальчик здоров, в прекрасном настроении», — обратил внимание Александр Ионов.

Сейчас Константин Камышин вправе обратиться в российский суд и установить опеку над ребенком.

После того, как сыну Константина Артуру исполнится 18 лет, Артур сможет сам выбрать, с кем ему жить: с отцом в России или с матерью в США.