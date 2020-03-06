Миро усомнилась в правдивости истории онкобольной Заворотнюк

Москва, 6 марта. Актриса Анастасия Заворотнюк придумала историю о своей страшной болезни, чтобы уйти от долгов, считает популярный блогер Лена Миро.

Писательницу насторожил тот факт, что на просторах Интернета нет ни одной фотографии онкобольной звезды «Моей прекрасной няни». Она напомнила, что когда болела покойная Жанна Фриске, в Сеть просачивались ее снимки, сделанные в Америке и московскому аэропорту.

«Вот не верю я в то, что за все месяцы болезни, в существовании которой я уже давно и сильно сомневаюсь, не выискалось ни одной мелкой душонки, тайком щелкнувшей на айфон Заворотнюк. Так не бывает», — объяснила блогер в «Живом журнале».

Более того, поведение старшей дочери артистки, которая «красиво путешествует по Италии», наводит на мысль, что в истории с болезнью звезды что-то не так. Но тут, как считает Миро, есть два варианта: либо дочь — свинья, либо мать не так сильно больна. В целом поведение семьи 48-летней знаменитости выглядит странным, подчеркнула блогер.

Сообщения, что подмосковный пристав закрыл дело по Заворотнюк из-за невозможности найти должника, еще больше озадачивают, указала Миро.

«Я прямо скажу, что думаю: пытается уйти от долгов. Может, я и ошибаюсь, конечно, но мне почему-то кажется, что нет», — высказалась писательница.

Сообщения о страшном заболевании Заворотнюк стали появляться еще в августе прошлого года. Позднее СМИ выяснили, что у «няни Вики» рак мозга на последней стадии, указал НСН. Семья знаменитой артистки только подтвердила факт, что Заворотнюк больна, не указав диагноз звезды, сообщила Deita.ru.