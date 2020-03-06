Москалькова поможет многодетной семье из Углича сохранить свое жилье

Москва, 6 марта. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова будет помогать семье из Ярославской области, которая находится на грани выселения из собственной квартиры. В этом заверила сама омбудсмен, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

К уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой за помощью обратилась семья с тремя малолетними детьми. Отчаявшись добиться справедливости, они приехали из Ярославской области в Москву к омбудсмену, чтобы рассказать свою историю и попросить помочь им сохранить крышу над головой.

«Эти люди оказались в крайне тяжелой жизненной ситуации: в настоящий момент они находятся на грани выселения. Глава семейства являлся основным акционером и директором хлебозавода, градообразующего предприятия города Углича. В результате произошедших долевых споров, судебных разбирательств и махинаций партнеров, которых заявитель считал надежными товарищами, предприятие было приведено к разрухе и банкротству», — пояснила Москалькова.

По словам главы семейства, чтобы спасти свое «детище», он решил взять кредит в банке под залог единственного жилья — квартиры, где жила его семья.

В результате вырученные деньги не помогли, предприятие спасти не удалось из-за нестабильной в то время экономической ситуации в стране. А кредит впоследствии банк продал микрофинансовой организации.

Компания решила ускорить процесс взыскания долга и сразу после покупки кредита подала в суд, который постановил взыскать долг с имущества. Так квартира семьи из Углича была передана в службу судебных приставов для реализации на торгах, и затем продана.

В суде обжаловать результаты торгов не получилось, а новый собственник квартиры, купивший ее на торгах, решил выселить бывших владельцев и запустил судебное разбирательство. Теперь многодетная семья всеми силами борется за то, чтобы не потерять свое единственное жилье.

«Страшно подумать, какое будущее ждет трех мальчиков, если они останутся без крыши над головой. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь этой семье. Очень надеюсь, что нам удастся добиться справедливости, и семья снова заживет счастливо в своем доме», — сказала Москалькова.

Омбудсмен намерена обратиться в Генпрокуратуру по вопросу проверки законности проведенных торгов, а также будет присутствовать на судебных заседаниях.