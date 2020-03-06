Британские онкологи назвали ранние симптомы рака поджелудочной железы

Лондон, 6 марта. Британские врачи-онкологи из института Cancer Research UK назвали первые симптомы рака поджелудочной железы.

По данным онкологов, из-за изменений в самом органе боль проявляется в других частях тела. На начальной стадии рака человек может чувствовать боль в спине или в области живота.

После приема пищи боль, как правило, усиливается. Врачи отметили, что в лежачем положении пациенту тоже больно.

Онкологи добавляют, что боль проходит, когда пациент наклоняется вперед. К симптомам рака поджелудочной железы также относят пожелтение белков глаз и кожи, резкая потеря веса и изменение работы кишечника, передает телеканал «МИР 24».

Ранее онколог Михаил Лесков рассказал о самых распространенных мифах о раке. Считается, что онкологическими заболеваниями болеют взрослые, но с каждым годом маленьких пациентов становится все больше.

Он отметил, что рак не связан с использованием техники — мобильных телефонов и микроволновых печей. Болезнь может проявиться в людей, которые ведут здоровый образ жизни, и у тех, кто не следит за правильным питанием.

Лесков добавил, что рак зачастую очень трудно диагностировать, поскольку он протекает бессимптомно. Больные не чувствуют боли, не замечают ухудшение самочувствия. Рак можно диагностировать, если каждый год проходить медицинское обследование.