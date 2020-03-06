Прилепин заявил, что с публикацией подробностей убийства Гиви, СБУ опоздала на год

Российский писатель и публицист Захар Прилепин напомнил СБУ, что все подробности гибели Гиви он опубликовал в своей книге еще год назад.

Ранее сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Сугерей в опубликованном на YouTube интервью журналисту Юрию Бутусову раскрыл подробности убийства командира донецкого батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным «Гиви».

По словам украинского силовика, после гибели командира Арсения Павлова (позывной «Моторола»), Толстых якобы боялся выходить из дома.

«Но он любил женщин, и ему их привозили», — сказал Сугерей.

И именно таким путем в окружение Толстых попала девушка-агент, которая смогла заложить взрывчатку в его кабинете. Операция по ликвидации донецкого командира планировалась СБУ два года.

Комментируя сообщение Сугерея, известный российский писатель и публицист Захар Прилепин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «невероятные подробности убийства Гиви чем-то новым не являются».

«Версия, которую озвучил не известный мне господин из СБУ — она давно уже, больше года назад во всех подробностях была изложена в моей книге «Некоторые не попадут в ад». Там все это описано, и ничего нового в заявлении агента СБУ нет, за исключением глупостей о том, что Гиви боялся выходить из дома. Гиви не боялся выходить из дома, Гиви постоянно торчал на передовой, в очередной раз был контужен, чуть ли не 17 раз, и ночевал у себя в расположении. У него действительно была подруга, которая действительно являлась агентом СБУ. И она действительно заложила взрывчатку и в ту же ночь смоталась на территорию Украины, а потом на территорию Турции. Я еще раз повторю, в книге все это в подробностях описано», — заявил Прилепин.

Напомним, Михаил Толстых погиб 8 февраля 2017 года в своем кабинете на базе батальона «Сомали» под Донецком. Сначала в СМИ появилась информация о том, что кабинет Гиви обстреляли из реактивного огнемета «Шмель», однако чуть позже выяснилось, что в кабинете сработало заранее установленное взрывное устройство.

В феврале 2018 года занимавший тогда пост главы ДНР Александр Захарченко заявил, что убийство Толстых связано с убийством в 2016 году комбата Арсения Павлова с позывным «Моторола». При этом он утверждал, что все причастные к этим преступлениям лица были установлены, а некоторые — задержаны. Сам Захарченко был убит в результате теракта в августе того же года.