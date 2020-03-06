Захарова опровергла заявления СМИ о «русской вовлеченности» в выборы в Боливии

Москва, 6 марта. Россия с сожалением отмечает сообщения о некой «русской вовлеченности» во внутриполитические процессы Боливии, распространяемые без указывающих на то фактов. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что ситуация в Боливии в преддверии грядущих президентских выборов остается непростой. Ее осложняет то, что между различными политическими силами ведется «подковерная борьба».

«Прошли сведения, что для событий, положивших начало дестабилизации ситуации, не было законных оснований. Иными словами, можно сказать, что то, что произошло прошлой осенью, имело все следы госпереворота. Доброе утро, где все были в октябре 2019 года? Почему потребовалось столько времени? Это позитивная динамика, правда пробивается, но что-то поздно она это делает», — подчеркнула дипломат.

В контексте сложившейся политической обстановки она обратила внимание на то, что к внутренним процессам в Боливии безосновательно пытаются буквально привязать Россию. Захарова опровергла «вмешательство» Москвы в выборы в государстве.

«Хотела бы обратить внимание на большое количество недостоверной информации, которая, к сожалению, распространяется в Боливии в отношении России. В принципе, ситуация повторяется. В пылу событий СМИ используются как рупор, механизм борьбы, либо внешнего влияния. Мы с сожалением наблюдаем их заявления о некой русской вовлеченности, причастности к незаконным процессам в Боливии. Никаких фактов совершения противоправных действий не то, что россией, а гражданами РФ, не приводится», — заявила представитель МИД.

Захарова заверила, что поссорить российскую сторону с боливийцами не выйдет. По ее словам, РФ «испытывает к народу Боливии самые добрые и светлые чувства» и рассчитывает на взаимность.

Напомним, ситуация в Боливии обострилась, когда местная оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября 2019 года. Тогда экс-президент страны Эво Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним в отставку отправилось все высшее руководство государства. Власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес, которая пообещала провести новые президентские выборы.