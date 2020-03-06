Захарова назвала тупиковым путем «безудержное» наращивание военной мощи США

Москва, 6 марта. Вашингтон не делал заявлений по поводу выхода из Договора по открытому небу (ДОН), однако в МИД РФ обращают внимание на высказывания отдельных официальных лиц США по данному вопросу. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы считаем договор важным механизмом достижения транспарентности. Мы открыто доводим в контактах с партнерами оценки ситуации, надеемся, здравомыслие всех участников не позволит допустить развала договора», — отметила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что в реальности США не смогут нанести удар по общей безопасности, и в ведомстве надеются на возвращение ситуации в правовое русло. Кроме того, Захарова напомнила, что сейчас Вашингтон не только модернизирует ядерные силы, но и расширяет спектр средств малой мощности в ядерном арсенале американцев. По ее словам, все это приводит к понижению порога применения ядерного оружия.

«Чтобы придать подобным действиям видимость легитимности, США ссылаются на некую внешнюю угрозу в виде РФ и КНР. Безудержное наращивание военной мощи вне сдерживающих рамок — это тупиковый путь», — подытожила представитель МИД России.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году в Хельсинки. Договор разрешает свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов.

2 августа 2019 года США объявили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), напоминает Infox.ru. В качестве повода для выхода из договора Вашингтон использовал бездоказательные обвинения о нарушениях условий соглашения в адрес России. На деле же США приступили к испытанию ракет, которые ранее попадали под действие ДРСМД.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США разрабатывают ракеты средней дальности, передает «Царьград». По словам Эспера, когда оружие будет готово, Вашингтон начнет переговоры с союзниками по поводу размещения ракет.