Захарова напомнила россиянам о рекомендациях в связи с коронавирусом

Москва, 6 марта. Министерство иностранных дел России продолжает отслеживать ситуацию с распространением коронавируса COVID-19 в мире, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Она напомнила, что на днях Всемирная организация здравоохранения повысила до очень высокого уровень распространения коронавируса.

«О действиях России против вируса информирует созданный оперативный штаб. МИД продолжает отслеживать развитие ситуации с распространением вируса», — уточнила она.

Кроме того, она добавила, что российские дипломатические миссии за рубежом находятся в контакте с инфицированными гражданами РФ.

«Российским гражданам следует учитывать ранее опубликованные рекомендации перед заграничными поездками», — сказала она.

Напомним, ранее россиян попросили воздержаться от поездок в страны, охваченные вирусом.

О вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань стало известно в конце 2019 года. Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что власти страны смогут победить коронавирус на всей территории Китая до конца марта. По его словам, 99% случаев заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, были зафиксированы на территории Китая.

Вирус получил название COVID-19. ПО последним данным, жертвами вируса стали 3 285 человек, выздоровели 51 243 человека.

Ранее доктор Александр Мясников объяснил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в мире. В своем Telegram-канале он указал, что люди паникуют из-за вируса, который, по словам телеведущего, все-таки принес человечеству и пользу.