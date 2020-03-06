Пушков высмеял ответил «думающего» о Крыме Зеленского

Москва, 6 марта. Российский сенатор Алексей Пушков иронично ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу Крыма.

Ранее украинский лидер назвал крымский вопрос стратегическим и пообещал, что будет заботиться о развитии полуострова и благополучии его жителей. Он также напомнил, что у него есть недвижимость на полуострове и что «никто не полюбит Крым так, как любят его украинцы», указал «ФедералПресс».

Члена Совета Федерации отнесся к словам президента Украины о Крыме довольно скептично. Он напомнил, что Зеленский «уже думал» о жителях Донбассе и «в думках тоже «заботился», однако жители региона не ощутили заботы украинского лидера.

Позицию главы украинского государства по Крыму Пушков иронично охарактеризовал как «былое и думы», напомнив об одноименном произведении русского публициста Александра Герцена.

«В общем, у Зеленского — былое и думы. Былое — Крым в составе Украины. А думы лишены смысла», — написал сенатор в Twitter.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией, напомнил «АиФ». Украина до сих пор не признает решение крымчан и регулярно заявляет о планах «вернуть» полуостров. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.