Кафельникова отреагировала на рассказ отца о «пьяном» кастинге

Москва, 6 марта. Дочь легендарного теннисиста Евгения Кафельникова рассказала, почему перестала общаться со своим отцом. Откровенное признание Алеся сделала в своем Instagram.

Девушка опровергла слова отца о том, что она якобы ходила на кастинги и показы Chanel в нетрезвом виде.

«Такого никогда не было и не будет», — заявила она.

По словам дочери знаменитого спортсмена, она уже давно оборвала контакты с ним, потому что каждая попытка наладить общение приводила к нервному срыву.

«Никакой поддержки. Просто унижения. Такого я не пожелала бы и врагу, чтобы родной отец пытался за счет своей дочери повысить свой статус. <...> Никогда и ни с чем мне не помогал, деньги я перестала получать с 18 лет когда закончила школу», — пожаловалась Алеся.

Кафельникова убеждена, что несправедливые заявления отца связаны с тем, что она просто больше не хочет с ним общаться, не хочет жить в его доме, где руководит девушка всего на пару лет старше ее.

Кроме того, Алеся утверждает, что отец хочет насильно выдать ее замуж.

«Не собираюсь я делать то, что он хочет, а именно, не хочу выходить замуж за человека, которому он пообещал меня «отдать»», — подчеркнула Алеся.

Она добавила, что больше не хочет слышать о том, что ей нужно сдать тест ДНК, что она «ужасная дочь», потому что решила раз решила заниматься модельной карьерой как ее мама и просто путешествовать.

Подписчики поддержали Алесю, пожелав ей быть сильной.

«Алеся, всевозможные лучи поддержки тебе. Пожалуйста, не сдавайся ни за что! Ты огромная молодец и очень крутая», «Ты супер. Будь сильной и не обращай внимания на слабость пусть и старших», «Алеся, ты безумно вдохновляешь меня и миллионы людей, держись», — пишут в многочисленных комментариях.

Как сообщал ранее портал «Дни.ру», сам Евгений Кафельников придерживается противоположной точки зрения. Он считает, что модельная карьера Алеси — полностью его заслуга. В одном из интервью он рассказал, что его дочь якобы приходила на кастинги в пьяном виде, и после такого показы Chanel ей больше не светят.