В ДНР рассказали, как смена правительства на Украине отразиться на Донбассе

Перестановки в правительстве Украины не повлияют на ситуацию в Донбассе. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил депутат Народного совета Донецкой Народной Республики, председатель общественного движения «Свободный Донбасс» Владимир Медведев.

Новое правительство

После отставки с поста премьер-министра Украины Алексея Гончарука Верховная рада утвердила новый состав Кабмина, который возглавил Денис Шмыгаль. Решение о новом составе правительства на внеочередном заседании поддержали 277 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В состав нового правительства вошли Андрей Таран (министр обороны), Дмитрий Кулеба (министр иностранных дел), Вадим Пристайко (ушел с поста главы МИД и теперь занимает должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции), Алексей Чернышов (министр развития общин и территорий), Олег Немчинов (министр кабинета министров), Игорь Уманский (министр финансов), Илья Емец (министр здравоохранения), Марина Лазебная (министр социальной политики), Алексей Резников (министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий), Сергей Бессараб (министр по делам ветеранов), Вадим Гутцайт (министр молодежи и спорта). При этом Арсен Аваков сохранил свою должность на посту главы МВД.

«Улучшения ждать не приходится»

Как заметил Владимир Медведев, перестановки в правительстве не повлияют на ситуацию в Донбассе.

«Новый состав правительства, как и новый премьер-министр Украины не способны изменить ее политический курс. Первое, о чем заявил новый премьер-министр Денис Шмыгаль — он вернет Крым в состав Украины. С подобных заявлений начинали все премьер-министры после 2014 года. Известный своими провокационными заявлениями, противоречащими Минским соглашениям, Вадим Пристайко остался в правительстве и получил должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Также на своем месте остался одиозный Арсен Аваков», — пояснил Владимир Медведев.

Кроме того, депутат напомнил, что Оксана Маркарова, которая заявляла о намерении вывести украинскую экономику из-под финансовой кабалы МВФ, лишилась своей должности и ее заменил Игорь Уманский. Тот в свое время занимал должность внештатного советника экс-президента Петра Порошенко.

«В целом новый состав правительства никак не повлияет на ситуацию в Донбассе, по крайней мере улучшения ждать не приходится. Пока президент Владимир Зеленский и его команда не переориентируются с указаний своих западных кураторов на интересы украинского народа, никаких позитивных изменений на Украине не будет», — заключил Владимир Медведев.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране.